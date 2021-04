annonse

Verdens tak var i brann i fjor, heter det i en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste, skriver NTB.

Rapporten ble offentliggjort like før klimatoppmøtet USA har invitert til, og etter at EU er blitt enig om en ny klimalov med et mål om 55 prosents utslippskutt innen 2030.

2020 var det nest varmeste året i historien i Arktis. Temperaturen lå 2,2 grader over gjennomsnittet for 1981-2010, og 3 grader over nivået før industrialiseringen.

Rapporten bekrefter at Europa satte varmerekord i fjor med en gjennomsnittstemperatur som var nesten en halv grad høyere enn det nest varmeste året.

Dersom den nåværende utviklingen fortsetter, vil det i store områder i tropene bli svært vanskelig å bo innen midten av dette århundret. Økt havnivå vil tvinge flere titalls, muligens flere hundre, millioner til å flytte fra hjemmene sine, advarer rapporten.

