Avstemningen tvinger ikke Johnson-regjeringen til å ta grep, men markerer en ytterligere forverring i forholdet mellom Storbritannia og Kina.

The Hill melder at Det britiske parlamentet torsdag stemte enstemmig for å erklære at Kinas behandling av uiguriske muslimer i Xinjiang-regionen utgjør et «folkemord».

– I dag har parlamentet snakket med én stemme og kalt Det kinesiske kommunistpartiets brutale undertrykkelse av uigurer for hva det er: et folkemord, sa parlamentsmedlem Nus Ghani i en uttalelse som ble utgitt av den interparlamentariske alliansen om Kina.

– Arbeidet stopper ikke her. Vi har en hellig forpliktelse under folkemordskonvensjonen til å handle for å forhindre at ytterligere grusomheter finner sted. Historien vil ikke bedømme oss vennlig hvis vi ikke gjør det, la han til.

Vendepunkt?

Etter avstemningen, etterlyste det britiske parlamentsmedlemmet Yasmin Qureshi et tydelig skifte i Londons politikk vis-à-vis Beijing.

– Dagens avstemning må markere et vendepunkt. Ingen kan fremdeles benekte omfanget av overgrepene i Xinjiang-regionen. At denne regjeringen forfølger dypere handelsbånd med Kina mens disse overgrepene fortsetter, er utenkelig, sa hun.

Dominoeffekt

Storbritannias folkemord-erklæring følger seg i rekken av lignende erklæringer i USA, Canada og Nederland.

Det var USA som satte hjulene i gang i januar i år, da daværende utenriksminister Mike Pompeo erklærte at Kinas behandling av uigurene utgjør et folkemord.

– Mens Det kinesiske kommunistpartiet alltid har vist en dyp fiendtlighet overfor alle troende mennesker, har vi med voksende alarm sett på partiets stadig mer undertrykkende behandling av uigurene og andre etniske og religiøse minoritetsgrupper, sa Pompeo den gangen.

– Deres moralsk avskyelige politikk, praksis og overgrep er designet for å systematisk diskriminere og overvåke etniske uigurer som er en unik demografisk og etnisk gruppe, begrense deres frihet til å reise, emigrere og gå på skoler og nekte andre grunnleggende menneskerettigheter som å forsamle seg, tale fritt og fri tilbedelse, la han til.

Nekter

Kina har lenge høstet mye internasjonal kritikk over behandlingen av uigurene – fra både regjeringer og menneskerettighetsorganisasjoner – med noen kritikere som sammenligner forholdene i Xinjiang med holocaust.

Beijing har alltid benektet at det foregår et folkemord mot uigurene, og opprettholder at det som kritikere kaller omskolerings- og tvangsarbeidsleire, kun er arbeidstreningsprogrammer for å hjelpe til med å integrere den muslimske befolkningen inn i det kinesiske samfunnet.

