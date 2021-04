annonse

Fant at det var tvil om føreren visste hvor fort han kjørte.

Målingen ble gjort på E10 mellom Snubba og krysset ved Grovfjord i Nordland. Bilen var på vei fra Evenes mot Bjerkvik, og skulle videre nordover til Tromsø, der familien til sjåføren i bilen bor.

Tjenestefolkene i patruljebilen gjennomsnittsmålte farten til 129 kilometer i timen over en strekning på cirka 2,5 kilometer. Grensen for førerkortbeslag i en 90-sone er 126 kilometer i timen.

Det går frem av dommen fra Ofoten tingrett at føreren i utgangspunktet aksepterte målingen og førerkortbeslaget. Mannen kunne ikke norsk, og snakket arabisk. Dette skriver lokalavisen Fremover (bak betalingsmur).

Senere ombestemte mannen seg og anket førerkortbeslaget til lagmannsretten. Lagmannsretten landet på at de ikke anser at det var sannsynlighetsovervekt for at siktede forstod at han hadde en hastighet på mer enn grensen for førerkortbeslag.

Feil på speedometeret

Ofoten tingrett kom på sin side til at farten uten tvil var 129 kilometer i timen og dermed over beslagsgrensen. Speedometeret på bilen skal imidlertid ha vist feil. Mot normalt viste det noen kilometer i timen for lite. Det fremkommer i dommen at speedometeret er blitt testet i forbindelse med etterforskningen av saken. Det ble registrert en feilmåling på 8 kilometer i timen ved 50, 70 og 80 kilometer i timen.

Mannen beholdt dermed førerkortet, til tross for at hastigheten altså beviselig hadde vært over beslagsgrensen. Tingretten stipulerer at mannen har erkjent at han var klar over at han kjørte i 120, og straffen blir utmålt med utgangspunkt i dette.

Dermed ble han kun idømt en bot på 8.500 kroner. Han er frifunnet for kravet om tap av førerretten. Saksomkostninger ble ikke idømt.

