Forrige uke var 60 prosent av nye koronapasienter med kjent fødeland, født utenfor Norge. Også i smittetallene er andelen personer født i utlandet høy, melder NTB.

Den ferske ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at selv om antall innlagte går nedover, minker den mindre blant dem som er født i utlandet.

Blant smittede utgjorde utenlandskfødte 39 prosent i forrige, mens de utgjorde hele 60 prosent av de innlagte. Det er dermed en sterk overrepresentasjon. Utenlandskfødte utgjorde omlag 15 prosent av den totale befolkningen i Norge ifølge SSB.

Overlege Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus sier at en forklaring på at utenlandsfødte i Norge oftere blir innlagt på sykehus med covid- 19 kan være genetisk disposisjon for et alvorligere sykdomsforløp.

– Det er forskning som viser at genetikk kan ha en innvirkning på hvor hardt man blir rammet av sykdommen, sier Yaqub.

Han mener den raskeste løsningen for å få ned innleggelsestallene er å vaksinere de gruppene som blir hardest rammet av pandemien.

