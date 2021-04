annonse

SV-leder Audun Lysbakken sier at vi må si nei til mer oljeleting. Men han får lite gehør hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi mener vi nå er kommet dit at det er på tide å slutte å tildele nye letelisenser. Det bør ikke letes etter mer olje og gass på norsk sokkel, rett og slett fordi det er mer fossil energi i verden enn det som kan brennes hvis vi skal unngå katastrofal global oppvarming, sier Lysbakken til NTB, og legger til:

– Vi tror det ikke er så mange år nå før de andre partiene vil komme etter, rett og slett fordi også andre enn de grønneste partiene vil måtte bli mer oppmerksomme på den økonomiske risikoen som ligger i å binde seg for lenge til fossile investeringer, sier Lysbakken.

SV-lederen mener at vi heller bør vinne kappløpet om ny grønn industri.

– Her gjelder det å ikke komme for sent. Andre land er i ferd med å posisjonere seg, og vi trenger nå å bruke de store pengene på å investere i de grønne oppgavene som industrien vår skal leve av i framtida.

– Vi er ikke der, sier Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet.

Han forteller at Arbeiderpartiet ikke vil sette en sluttdato på oljeletingen.

– Vi mener den linjen SV nå tar til orde for, er en direkte trussel mot arbeidsplassene på verftene. Det var nettopp disse vi skulle ivareta med oljeskatteforliket, og det er et forlik vi ønsker at skal videreføres fram til 2024, sier Arnstad Marit Arnstad fra Sp.

