Kursen på bitcoin faller. Fredag morgen var prisen 48.000 USD, det er en nedgang på 10 prosent de siste 24 timer, skriver CNBC.

Ethereum faller mer enn 11 prosent, mens XRP, den femte største kryptovalutaen, faller 22 prosent.

Totalt har verdien av kryptovalutaer falt med ca. 260 milliarder dollar de siste 24 timer.

Fra toppen på over 63.000 dollar den 16, april har bitcoin falt nesten 25 prosent. Men ser man de siste 12 måneder, har det vært en kraftig oppgang.

CNBC skriver at det er «uklart» hva salgspresset og kursnedgangen skyldes. Joe Bidens varslede skatteøkning holdes som en mulighet, noe som skapte en kursnedgang også for aksjer. Frykt for at myndigheter verden rundt vil regulere eller forby private kryptovalutaer som bitcoin, er en annen mulig forklaring.

Men andre tro nedgangen bare er midlertidig.

