Konservative meningsbærere med minoritetsbakgrunn hetses og truer av «antirasister», i Storbritannia som i Norge.

Kemi Badenoch, som sitter i det britiske parlamentet for Det konservative partiet og er likestillingsminister i Boris Johnsons regjering, fordømmer rasistiske angrep fra venstresiden på svarte konservative, som opplever å bli hengt ut med begreper som «Onkel Tom» og «husneger».

Badenoch har skapt overskrifter internasjonalt etter å ha refset britiske skoler for å ha presset Black Lives Matter-retorikk og kritisk raseteori på elever, med begrepet «hvite privilegier» som et sentralt konsept. Den svarte, konservative politikeren slår nå alarm om en rekke rasistiske angrep og drapstrusler mot politikere etter publisering av en regjeringsrapport om rasisme i Storbritannia.

I den aktuelle rapporten fremkommer det at Storbritannia er et «fyrtårn for resten av Europa og verden» når det kommer til bekjempelse av rasisme. Dette medførte kraftige reaksjoner i såkalte antirasistiske miljøer, med hets og trusler mot spesielt svarte konservative.

BLM-aktivisten Sasha Johnson har blant annet postet innlegg i sosiale medier der hun skriver at «husnegre må endre seg».

– Avskyelige taktikker

Dette reagerer Kemi Badenoch sterkt på.

– Det er galt å anklage de som argumenterer for en annerledes tilnærmelse for å være «rasismefornektere» eller «raseforrædere». Det er enda mer uansvarlig – og farlig – å kalle etniske minoritetspersoner rasistiske skjellsord som «Onkel Tom», «kokosnøtter», «husslaver» eller «husnegre» for å våge å tenke annerledes, sa hun i en tale til parlamentet.

– Slike avskyelige taktikker er designet for å true etniske minoritetspersoner fra deres rett til å uttrykke legitime synspunkter.

Badenoch slår fast at for mange etniske minoritetspersoner opplever denne behandlingen hver eneste dag, og oppfordrer det britiske parlamentet til å fordømme adferden.

Kemi Badenoch condemned the use of dangerously irresponsibly racial slurs toward people who dare to think differently: Racism-denier, race-traitor, uncle tom, coconut, house slave/negro. A deplorable tactic designed to intimidate ethnic minority people from expressing views. pic.twitter.com/KWZECNdqXD — Calvin Robinson (@calvinrobinson) April 20, 2021

Får kritikk

Utspillet fra Badenoch ble møtt med kritikk fra Labour, med representanten Dawn Butler i spissen. Butler er sterkt kritisk til rapporten der Storbritannia får skryt for å være et godt forbilde for andre land i kampen mot rasisme. Hun mener at rapporten er laget av «rasemessige portvoktere», som hun definerer som mennesker av etnisk minoritetsbakgrunn som tjener hvite menneskers interesser ved å uttrykke sine meninger.

Butlers svar er blitt kraftig kritisert av både Badenoch og andre.

«Raseforrædere»

Den politiske kommentatoren Calvin Robinson har tidligere stått frem og fortalt om rasistiske angrep fra venstresiden. Han har konstatert at han blir hetset med basis i sin blandede etnisitet hver gang han kritiserer kritisk raseteori og Black Lives Matter.

– Tydeligvis må alle svarte personer tenke likt. Om vi går utenfor manus, er vi «raseforrædere», «bounties» og «coons», sa han i den forbindelse.

