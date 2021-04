annonse

Advokat og grunnlovsekspert Alan Dershowitz beskylder kongresskvinnen Maxine Waters for å anvende Ku Klux Klan-taktikker for å oppnå sitt ønskede utfall i rettssaken til den forhatte drapsmannen til George Floyd.

– Klanen ville marsjere utenfor tinghus og true alle slags represalier hvis juryen noen gang våget å dømme en hvit person eller frikjenne en svart person, sa Dershowitz i et intervju på Newsmax tirsdag.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for Dershowitz’ kommentarer er at Waters hadde reist til Minnesota under Chauvin-rettsaken og kunngjort at hvis juryen ikke fant den tiltalte skyldig, ville hun og BLM-demonstrantene bli «mer konfronterende.»

– Vi må bli i gatene, og vi må kreve rettferdighet. Jeg håper at vi får en dom som sier «skyldig, skyldig, skyldig», og hvis vi ikke gjør det, kan vi ikke gå bort. Vi må bli mer konfronterende, sa hun.

Ugyldig rettssak

Dershowitz mener at kommentarene til Waters burde ha resultert i at Chauvin-rettssaken ble erklært ugyldig.

– Hennes budskap var tydelig rettet mot juryen: «Hvis du frikjenner eller hvis du finner siktelsen til å være noe mindre enn drap, vil vi brenne ned bygningene dine. Vi vil brenne ned virksomhetene dine. Vi vil angripe deg. Vi vil gjøre det som skjedde med vitnet – blod på døren deres,» forklarte Dershowitz.

– Dommeren ville selvsagt ikke erklære rettssaken ugyldig fordi da ville han ha vært ansvarlig for opptøyene som ville ha inntruffet, selv om det var Waters som ville ha vært ansvarlig, la han til.

Flere republikanske lovgivere har også beskyldt Waters for å ha oppmanet til voldelige opptøyer. En resolusjon om å sensurere Waters ble fremmet av lederen til Republikanerne i Representantenes hus, Kevin McCarthy, men Demokratene blokkerte resolusjonen.

