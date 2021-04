annonse

Jetmotoren til det kinesiske femte generasjons jagerflyet J-20 kan oppgraderes med todimensjonale fremdriftsvektorkontrolldyser i nærmeste fremtid.

Påstanden ble fremlagt av den kinesiske jagerflyeksperten og J-20-pilot i det kinesiske flyvåpenet (PLAAF), Li Gang, under et intervju med Phoenix TV i Hong Kong, gjengitt av Global Times. Han bemerket at jetmotoren til jagerflyet forventes å være utstyrt med todimensjonale fremdriftsvektorkontrolldyser innen relativt kort tid.

Ifølge Li, vil oppgraderingen betraktelig forbedre jagerflyets manøvrerings- og stealth-evner. Han går så langt som å hevde at den modifiserte utgaven av J-20 Chengdu til og med vil overgå sitt amerikanske motstykke, F-22 Raptor, allment kjent som verdens beste jagerfly med tanke på manøvrerings-, stealth- og dogfightingskapasiteter.

Selv om Lis kommentarer ikke kan ansees som offisielle uttalelser fra PLAAF, er den foreslåtte oppgraderingen ikke overraskende. I fjor ble det rapportert at en ny variant av J-20 – kjent som J-20B – skulle utstyres med fremdriftsvektorkontroll. J-20B ble avduket 8. juli 2020, og gikk inn i masseproduksjon samme dag.

Kina har utvilsomt kapasiteten til å utstyre J-20 med de relevante teknologiene, som landet demonstrerte i produksjonen av tredjegenerasjonsjagerflyet J-10C, som var utstyrt med fremdriftsvektorkontrolldyser (TVC) under Zhuhai Airshow 2018.

Hva er fremdriftsvektorkontroll?

Teknisk sett er TVC evnen til å kontrollere høyden eller fremdriftsretningen til et fly, rakett eller andre luftfartøyer ved å manipulere vinkelen til jetmotorer. Enkelt forklart, forbedrer teknologien flyets manøvrerbarhet.

TVC er spesielt nyttig høyder med tynn luft hvor flyets konvensjonelle kontrollflater ikke klarer å produsere mye aerodynamisk motstand, som går utover manøvrerbarhet og ytelse. Metoden ble opprinnelig utviklet for raketter og ballistiske missiler, men ble senere også tatt i bruk i fly – primært som et middel for å muliggjøre vertikale (VTOL) eller korte (STOL) lettings- og landingsevner.

Deretter ble det innsett at bruk av vektorfremdrift gjør det mulig for jagerfly å utføre forskjellige potensielt livreddende manøvrer i kampsituasjoner, som ikke er tilgjengelige for fly med konvensjonelle jetmotorer og styringssystemer.

For å utføre svinger i luften kan fly som ikke er utstyrt med vektorfremdrift bare bruke aerodynamiske kontrollflater, mens fly som er utstyrt med teknologien kan stole på et ekstra lite skyv fra jetmotoren i ønsket retning, i tillegg til de konvensjonelle kontrollflatene.

Sammenligningen med F-22 kan likevel være optimistisk gitt J-20s mangel på kraftige jetmotorer. Men dette gapet i forholdet «fremdrift-til-vekt» forventes å lukkes i nærmeste fremtid med introduksjonen av den høyteknologiske kinesisk-utviklede jetmotoren WS-15.

