Gjennom Interpol hadde politimyndighetene i Serbia etterlyst en 32 år gammel statsborger fra Serbia for soning av en dom på sju år og tre måneder ubetinget fengselsstraff for voldtekt og overfall.

De straffbare handlingene serberen er dømt for, skal ha funnet sted fra 2. august 2012 til 4. oktober 2013 i den serbiske byen Kraljevo.

Utlendingen ble i 2019 i «Primary Court in Kraljevo» i Serbia dømt til en samlet fengselsstraff på sju år og tre måneder for blant annet voldtekt og grov kroppskrenkelse.

Ovennevnte dom ble først rettskraftig i «Higher court in Kraljevo» 23. oktober 2020. Kraljevo er en by vest i Serbia med ca. 83 000 innbyggere.

Pågrepet

21. desember 2020 ble den internasjonalt etterlyste voldtektsforbryteren pågrepet av norsk politi. Han har siden sittet varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel i påvente av en formell utlevering til hjemlandet.

Utlevering

Etter anholdelsen i Norge fremsatte serbiske justismyndigheter en anmodning om utlevering fra Norge til Serbia etter utleveringsloven.

Politimyndighetene i Serbia ønsker selvfølgelig at deres egen statsborger skal overleveres for soning av sin straff i regi og under kontroll av fengselsmyndighetene i Serbia.

Det er Justisdepartementet her hjemme som i første omgang er rette adressat hva slike utleveringsbegjæringer fra utlandet angår.

Herværende påtalemyndighet har nå bedt Oslo tingrett om en kjennelse for at vilkårene for en tvangsretur til Serbia er oppfylt, samt at denne kan iverksettes og gjennomføres så snart som mulig.

Oslo tingrett poengterte i rettsboken at de kriminelle forholdene mannen fra Serbia var dømt for i sitt fedreland var svært alvorlige.

Retten stadfestet dermed at en utlevering til utlendingens opphavsland vil være uproblematisk, samt at grunnlaget for den fysiske «utleveringen» var tilstrekkelig rettslig godt begrunnet.

For øvrig viste retten til at serberen selv samtykket i en utlevering til serbisk politi.

