Blir tolket som et signal om en felles front mot Beijing – i det geopolitiske spenninger når nye høyder i Øst- og Sør-Kinahavet.

Ifølge Russia Today, kom Japans forsvarsminister Nobuo Kishi med kunngjøringen fredag. Øvelsene starter i sør-Japan 11. mai, og markerer første gang i historien at de tre nasjonene holder en felles militærøvelse med bakkestyrker. Tokyo har ved flere anledninger uttrykt å ha som mål å styrke sitt militære samarbeid med allierte i regionen.

– Ved å styrke samarbeidet mellom Japan, USA og Frankrike, vil vi ytterligere forbedre taktikkene og ferdighetene til selvforsvarsstyrkene med tanke på å forsvare avsidesliggende øyterritorier, sa Kishi, som ikke la skjul på at det først og fremst handler om Kinas territoriale krav over øyer i Øst- og Sør-Kinahavet.

Øst-Kinahavet

Forholdet mellom Beijing og Tokyo har lenge vært svært anstrengt på grunn av de omstridte øyene i Øst-Kinahavet – kjent som Senkaku-øyene i Japan, og Diaoyu-øyene i Kina. Begge land krever øyene som en del av sitt territorium, men de har vært under japansk effektiv kontroll siden 1885.

Kinesiske skip har ved flere anledninger trengt inn i territorialfarvannet rundt øyene de siste ukene. USA holdt nylig en militærøvelse ved øyene, selv om ingen amerikanske soldater gikk i land på territoriet, og Japan ikke tok del.

Sør-Kinahavet

Militærøvelsene mellom de tre nasjonene kommer samtidig som Manila protesterer direkte til Beijing for å ikke fjerne skip fra omstridte deler av Sør-Kinahavet som Filippinene krever som sitt territorialvann. Malina hevder at hundrevis av kinesiske militære fartøyer – kjent som den maritime militsen – opererer i området.

Beijing hevder på sin side at ingen soldater er til stede, og at det bare er snakk om fiskefartøyer.

«Kinas rett»

Kina har alltid forsvart sine territoriale krav i Øst- og Sør-Kinahavet, og hevder at landet har historiske rettigheter til å kontrollere området. Beijing underbygger sine påstander ved å vise til en avgrensningslinje kjent som «Den nistiplede linje» fra et sjøkart som først dukket opp i desember 1947.

Kina har ved flere anledninger avvist påstander om at landet bruker militær aggresjon for å sikre seg kontroll over regionen. Beijing hevder at det ganske enkelt beskytter et område som allerede tilhører Kina, så det handler kun om å opprettholde landets «suverenitet, rettigheter og interesser.»

