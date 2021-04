annonse

Når man trodde det ikke kunne være mulig å komme med mer galskap som utelukkende vil plage folk, så klarer MDG det igjen.

Alt fra parkeringsgebyr på private områder via stans i oljeutvinningen til det siste som nå er at folk ikke lenger skal få lov til å fly. Alt fordi denne sekten mener de vet hva som er best for oss alle.

Når Ulrikke Torgersen og Nora Selnæs kan si noe sånt som at «Vi må først og fremst ha i hodet at vi skal få bukt med klimakrisen. Den vil gjøre livet vanskeligere for folk», så skjønner man at vi har med renspikka ekstremister å gjøre.

Det er selvsagt ikke «klimakrisen» som vil gjøre det vanskeligere for folk, men MDG og deres representanter. Nå må folk snart få øynene opp for hvor farlige disse ekstremistene faktisk er.

Oslo er delvis ødelagt av MDG og den politisk korrekte rørleggeren, og nå forsøker denne sekten å få innflytelse i andre byer også.

Det er på tide å si stopp. Så til Ulrikke og Nora har jeg følgende melding: Jeg flyr når det måtte passe meg, jeg spiser kjøtt når jeg har lyst på det og jeg kjører dieselbil. Det har jeg tenkt å fortsette med. Dere kan ta med dere klimakrisen deres inn i jordgammene dere kommer fra og varme dere på den i sprengkulde og metervis med snø.

Dere må gjerne la være å fly, spise kjøtt, kjøre bil eller bruke oljeprodukter, men dere skal pinadø ikke bestemme at andre må gjøre det samme!

Er det noe som er ille, så er det sekter, religiøse eller ikke, som mener at de sitter på sannheten og ønsker å tvinge alle andre til å gjøre det samme som dem selv.

Hva om vi snudde dette på hodet, og tvang dere til å spise minst en kilo kjøtt om dagen, utelukkende bruke dieselbil, oljeprodukter og fly minst en gang i uken? Hvordan ville det føles?

Så sier dere i den tåkebelagte virkeligheten dere lever i: Jo, men vi gjør jo dette fordi vi må. Vi må stoppe klimakrisen for enhver pris!

Hvis det er hva dere vil, så ta en prat med sola og la oss andre få være i fred og leve ut våre liv på en normal måte. Vi er kun et ubetydelig vesen på denne planeten som ikke kan få gjort noe annet enn å leve livet på best mulig måte. For mange er dette livet vanskelig nok som det er med fattigdom, sykdom og annen elendighet, så det å måtte finne seg i overgrep fra sekten MDG i tillegg, er bare helt for jævlig.

Vær så gale som dere bare vil for meg, men bring ikke galskapen deres på andre! MDG har absolutt ingenting å gjøre i noen offentlig instans, ei heller i det politiske liv. Stortinget og Oslo kommune er ikke lukkede anstalter, selv om det til tider kan virke sånn.

For min del virker propagandaen deres motsatt. Jeg skal spise mer kjøtt, kjøre mer bil, heie på oljeindustrien og fly så ofte jeg kan. Mine ører er like mottakelige for budskapet deres som kråkebollene er om dere ber dem om å slutte å spise tang- og tareskogen langs norskekysten.

Jeg driter i det.

Hvis MDG virkelig tror at det å plage folk og ta fra dem goder og bekvemmelighet på grunn av et påfunn vil gi stemmer, så gjerne det. Ved neste valg vil forhåpentligvis kun de mest ekstreme stemme på denne sekten. De som har sin egen Skybert som man både kan skylde på og som står bak all elendigheten.

Trædal må gjerne bli så sint at han tisser i buksa, men jeg står ikke med en Tena Lady klar til ham, for å si det sånn. Det er lov å være både gal og dum, men smerten føles kun av andre.

