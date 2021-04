annonse

annonse

– Det fremstår som en systematisk diskriminering på bakgrunn av kjønn.

Byrådet i Bergen ønsker nå å vedta at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg i Bergen skal kunne få mannlige navn. Byråden fra MDG forteller at dette blir gjort for å få bukt med den lave andelen kvinnelige gatenavn.

Men Hordaland-representant Silje Hjemdal i Fremskrittspartiets stortingsgruppe mener et slikt forbud kan være ulovlig. Hun sier seg enig i at gater kan kalles opp etter kvinner, akkurat som menn, men mener et slikt vedtak vil være drastisk.

annonse

– Det fremstår også som en systematisk diskriminering på bakgrunn av kjønn og kan tenkes å være direkte ulovlig.

90 prosent

90 prosent av gatene som er oppkalt etter menn, mens kun 10 prosent av gatene er oppkalt etter kvinner. Det er et problem, mener byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG).

annonse

– For at jenter og gutter skal kunne ha de samme drømmene og føle at de kan oppnå det samme, er dette viktig, sier Nødtvedt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474