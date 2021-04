annonse

– Det er blitt veldig populært å framstille rasismen til noe altomfattende og uforanderlig, på tynt empirisk grunnlag.

«Rasismen sluttet aldri å være en integrert del av det amerikanske samfunnet. Nå er den mer åpenlys enn på lenge», skriver journalist Kristoffer Rønneberg i Aftenposten.

På Facebook tar imidlertid samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness kraftig motmæle.

– Jeg vil snarere hevde at antirasismen mer åpenlys enn på lenge. Så åpenlys av den får norske journalister i USA til å skrive “nyhetsanalyser” som ikke er til å skille fra debattinnlegg skrevet av politisk aktivister, sier Rolness.

– Dette er rett og slett en oppsiktsvekkende svak og tendensiøs tekst, slår han fast.

Rolness kritiserer også Aftenposten-journalistens referanse til rasismen som USAs «arvesynd», uten å problematisere dette svært ladete begrepet, som tillegger hvite en kollektiv skyld de aldri kan fri seg fra.

Representativ?

Aftenposten bruker også den populære TV-verten Tucker Calrson på Fox News som et eksempel på hvordan USA gjennomsyres av rasisme. Rolness medgir at Carlson har «sagt mye drøyt om innvandring» og mener hans teori om at demokrater ønsker å «erstatte» dagens velgermasse med mer underdanige velger fra den 3. verden, er «spinnvill».

– Men gjør dette Carlson til talsmann for ideen om «hvit overmakt»? Og er han representativ for amerikanske TV-verter? Det går vel ti sentrum-venstreliberale kommentatorer på én nasjonalkonservativ Carlson. Og hans uttalelser blir slaktet i øst og vest, mange krever hans avgang, eller ønsker boikott av Fox News. Det er disse reaksjonene som har tidsånden og etablissementet på sin side.

Lite populært

Rolnes konkluderer med at det aldri har vært så lite populært å være rasist i den amerikanske offentligheten som i dag.

– Derimot er det – i etterkant av BLM – blitt veldig populært å framstille rasismen til noe altomfattende og uforanderlig, på tynt empirisk grunnlag. Dette er noe journalister burde skrive kritisk om. Ikke gjøre seg selv til aktivistenes redaksjonelle representanter.

I forsvar

Aftenpostens Kristoffer Rønneberg har ikke besvart kritikken. Men på Facebook får han støtte fra redaktør Harald Klungtveit i Filter Nyheter.

– Tucker Carlson har de høyeste seertallene av alle og har et av verdens mektigste mediekonsern i ryggen mot kritikerne. (I tillegg til noen av landets mektigste politikere). Et bedre eksempel på aksepten for rasisme i det amerikanske samfunnet finnes knapt. Det er slett ingen overdrivelse at han fremmer tankegods fra hvit makt-ideologiene. «Sagt mye drøyt» viser at du ikke er i nærheten av å ha satt deg inn i propagandaen han står bak eller hvilke ringvirkninger den har.

