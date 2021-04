annonse

Samtlige innbyggere i Bærum kommune fikk i dag tilsend en SMS fra kommunen med informasjon om «vanskelig fremkommelighet» i Sandvika lørdag 24. april grunnet tiltak i forbindelse med SIANs varslede demonstrasjon.

På kommunens nettsider som det var linket til er det en «oppfordring til foreldre» fra politiet. Resett gjengir oppfordringen i sin helhet under.

«Politiets oppfordring til foreldre

Lørdag 24.4.21 avholdes en appell i Sandvika sentrum. Politiet har erfaring med at slike appeller skaper sterke følelser. Vi tilrettelegger for at markeringen(e) skal gjennomføres trygt for samtlige involverte.

Vi oppfordrer den enkelte foreldre til å ta en god prat med sin ungdom i forhold til eventuell tilstedeværelse og adferd. Det er spesielt viktig at man følger politiets anmodninger og retter seg etter det som blir kommunisert på stedet.

Steinkasting, vold og andre hendelser gir dessverre uønskede konsekvenser for alle involverte. Det samme gjelder trengsel og situasjoner som i verste oppleves kaotisk og traumatisk.

Det er primært ungdom og unge voksne som har stått for slike handlinger. Vi som arbeider i politiet ønsker det beste for din ungdom. Det er viktig at ungdom ikke gjør seg skyldig i straffbare forhold som får konsekvenser for fremtiden!

Det er lett å la seg rive med, og det er derfor ekstra viktig at du som primærforebygger snakker med din ungdom om kommende lørdag.

Ungdommen – vårt felles ansvar – vår felles fremtid.»

Politiet har vedlagt denne oppfordringen fra politmannen Kai Spurkeland.

