Aftonbladets lederskribent, Jonna Sima, konfronterte Volvo om selskapets logo på Twitter – og fikk svar direkte fra bilprodusenten.

Nyheter i dag melder at Sima skrev et innlegg på Twitter torsdag, som fikk mange til å reagere. Hun lurte på hvorfor Volvo har et «maskulinitetssymbol» som logo og kalte det stereotypisk og utdatert.

Det tok ikke lang tid før hun fikk svar fra Volvo Cars offisielle konto, hvor hun ble det forklart logoen er et eldgammelt symbol for jern, og at bilprodusenten bruker det for å knytte seg til den svenske jernindustrien.

Our Volvo Iron Mark is the ancient chemical symbol for iron. We wanted to pick up this symbolism and create associations with the honored traditions of the Swedish iron industry: steel and strength with properties such as safety, quality and durability. — Volvo Cars (@volvocars) April 22, 2021

Ikke fornøyd

Aftonbladets lederskribent virket imidlertid ikke helt fornøyd med denne forklaringen. Hun mente at logoen kan sende feil signaler i en moderne sammenheng i sitt svar til bilprodusenten.

Thank you for your explanation! But I wonder if that argument is sustainable in our time. See, for example, the discussion about Frölunda Indians. Something that felt reasonable then, sends the wrong signals in a modern context.

Just a thought. — Jonna Sima (@jonnasima) April 22, 2021

Voldsomme reaksjoner

Innlegget til Sima ble fort en snakkis på svensk-Twitter og har fått hundrevis av reaksjoner og kommentarer. Mange mener at Aftonbladet-profilen har tabbet seg ut og henger seg opp i ubetydeligheter, men hun får også støtte fra flere som mener at hun har et poeng.

En av dem som har reagert negativt på Sinnas tweet, er den uavhengige spaltisten i Göteborgs-Posten Isak Skogstad.

Ärligt talat. Jonna Sima är sannolikt en av de mest verklighetsfrånvända skribenterna i vår tid. Hon för en ständig ”kamp” i helt obetydliga frågor och låtsats som hon på något sätt företräder åsikter som är väl rotade bland arbetare eller i förorterna. https://t.co/XMHITQgXyQ — Isak Skogstad (@isakskogstad) April 22, 2021

Andre reagerer på hvordan Sima blir gjort narr av etter tweeten, spesielt da hun spurte om hvordan Volvo og jern hører sammen. Sima kaller det hele et bevis på kvinnehat-mentaliteten i samfunnet.

Det är bara en illustration över den misogyna drevmentaliteten. Min största invändning mot de som deltar är bristen på originalitet! — Jonna Sima (@jonnasima) April 22, 2021

Er de maskuline konnotasjonene til Volvo-logoen et bevis på den systematiske kvinneundertrykkelsen i Vestens patriarkalske samfunn, eller burde den svenske feministen og meningsbæreren finne seg viktigere ting å bry seg om?

Si din mening i kommentarfeltet.

