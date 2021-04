annonse

Politikerne har (endelig) innsett at konsekvensene av de alt for inngripende tiltakene har blitt for store, særlig for turismen og hotell- og restaurantnæringene.

Men også andre næringer avhengige av importert arbeidskraft. Derfor må EU gjøre noe slik at politikerne skal komme seg unna med skinnet og æren i behold.

Vaksinesertifikat ble løsningen. Da kan turismen åpnes og arbeidskraften igjen flyte fritt over landegrensene. Uten at politikerne blir stående med ansvar for noe. «Hun var jo vaksinert eller hadde nylig negativ test», kan de si. Selv om dette langt fra er noen garanti for at man ikke er smittebærer eller kan bli syk.

Folket er blitt tilstrekkelig påvirket av ledende medier slik at mange er positive til innføringen – ja, en del mener til og med at de som har tatt vaksine bør få en belønning. Splittelsen i folket er alvorlig. Men pytt, pytt – såpass får vi tåle for at politikerne og pressen skal komme unna ansvaret for sirkuset de har satt i gang.

«Vi har fått et oppdrag», sier Line Vold i FHI. «Det er en politisk beslutning», sier Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Javisst, for sertifikatet har jo lite med folkehelsen å gjøre, særlig for friske folk under pensjonsalder. Vaksinene er jo kun på prøvestadiet og testene lite å stole på. Dette vet FHI, derfor har de vært skeptiske.

Men sertifikatet har mye med businessen å gjøre. Det er kun en løsning for å gjenåpne slik at økonomien ikke skal gå helt i dass. Og, ikke minst, slik at politikerne skal være fri for ansvar.

Det er visst noe med etikken de må se litt på. Men kjenner jeg politikerne rett, løser de det. Det handler jo tross alt først og fremst om deres eget ettermæle. Hva betyr vel etikk eller A og B lag da?

