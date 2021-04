annonse

Stortinget kommer nok til å skrote rusreformen. Men Venstre har ikke gitt opp en avkriminalisering av narkotika.

– Jeg er mest spent på om vi får teknikken på landsmøtet til å funke, sa Venstre-leder Guri Melby lattermildt til NTB mandag. De skal ha et digitalt landsmøtet.

Men i programkomiteens forslag til landsmøtet har de lagt frem følgende: «Når det gjelder cannabis mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene. Vi vil derfor vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek.»

– Mange mener vi må fokusere på rusreformen, og få gjennomført den først, og at det bør være det store prosjektet for Venstre, sier Sveinung Rotevatn, og legger til:

– Avkriminaliseringsspørsmålet er et prinsipielt spørsmål, om hvorvidt det er riktig å straffe folk for å skade seg selv. Hvorvidt man skal tillate regulert omsetning, er mer et spørsmål om skadeomsetning. Noen er for det, andre er mer skeptiske til det.

