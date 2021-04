annonse

annonse

Det har blitt nødvendig å utplassere massivt politioppbud for å beskytte SIANs budskap om islam. Så også i Sandvika lørdag. Det til tross for at intet ble sagt som strider mot norske lover. Men hvorfor slikt politioppbud når man snakker om islam og leser fra islamske tekster?

SIAN-leder Lars Thorsen setter islam på spissen og er selektiv i sin beskrivelse. Men jeg har til gode å høre noe direkte usant i det han sier om «profeten» Muhammed og hans religion slik hans kamp for å vinne politisk og militær makt i Arabia fra 622-632 e.Kr. artet seg.

Muhammed var en krigsherre som brukte sin egen påstand om at han var Allahs sendebud til å skaffe seg makt, kvinner og rikdom. Han lot sine menn voldta kvinner tatt til fange fra menn de nettopp hadde massakrert, og de ble solgt på slavemarkedene på Muhammeds ordre.

annonse

Disse tingene forteller i liten grad muslimske foreldre til sine barn, og heller ikke på koranskolene er dette tema. De forteller heller at Muhammed var en snill og omtenksom mann som beordret almisser til de fattige og at Allah er barmhjertig. Dette er også det som fortelles på norske skoler. Heller ikke i norske medier forteller man om Muhammeds og islams «mørke» sider.

Les også: Massivt politioppbud og jernring rundt SIAN i Bærum

Disse diametralt motsatte forståelsene av hva islam er, skaper også det «hatet» som er mot SIAN. For muslimsk ungdom og konvensjonelle nordmenn tror SIAN lyver og dermed er hatefulle mot islam. Derav også begrepet «islamofobi». Men det Lars Thorsen ikke liker, er en helt reell del av islams egen historie. Og den lever den dag i dag som eksempler for «radikaliserte» muslimer. Over hundre norske muslimer sluttet seg til IS, som praktiserte islam i Syria og Irak slik Muhammed holdt frem som eksempel.

annonse

Så lenge det offisielle Norge fortier sannheten om det opprinnelige islam og det eksemplet Muhammed er og som har inspirert vold og terror i form av det islamske regimet i Iran, Al-Qaida, IS, Taliban og wahabistene i Saudi-Arabia, kommer SIAN til å måtte ha beskyttelse, og politiske partier som hevder å være for demokrati, opplysning og fornuft, kommer til å erklære SIANs budskap og de som fremfører det som «uønsket».

Det norske samfunnet har et valg: om vi skal lære oss hva slags budskap som faktisk finnes i Koranen og i fortellingene om Muhammeds liv, eller skal vi late som om denne politiske lederen og krigsherren var en arabisk versjon av «pasifisten» fra Nasaret.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474