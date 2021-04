annonse

annonse

– Vi har brukt hen som pronomen fem ganger så langt i år

Det var 3. april NTB skrev om uvanlige navn. Her brukte nyhetsbyrået den kjønnsnøytrale poronomenet «hen» som har bredt om seg som et alternativ til «han» eller «hun» de siste årene.

«Når barnet er 16 år, kan hen selv sende inn melding om navneendring.»

annonse

Redaktør for prodijsjonsutvikling og strategi, Nina M. Eldor, forklarer i hvilke tilfeller det er NTB bruker kjønnsnøytrale begrepet.

– Vi har brukt hen som pronomen fem ganger så langt i år. Et av tilfellene var i gjengivelse av et sitat, i to tilfeller var det saker der intervjuobjektet selv presenterer seg som hen uten å definere seg som han eller hun, og det siste tilfellet var en åpenbar feiltasting. Per nå er det naturlig for oss å gjengi det i sitats form om det blir brukt av andre, og der intervjuobjektet selv bruker det. For øvrig er bruken av hen som pronomen fremdeles ikke spesielt utbredt hos oss, og vi er derfor ikke kommet dit hen at vi har laget noen nye retningslinjer heller, sier hun til Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474