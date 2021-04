annonse

Fordelen med meg er at jeg er klar fra første dag og jeg trenger ikke opplæring og «politisk hjernevask» fra politiske partier og globalister, som aldri har – og aldri vil sette det norske folket og Norge først – i sitt viktige politiske virke.

Som tidligere stortingsrepresentant i åtte år i periodene 1989-1993 og 1997-2001, har jeg erfaring og vet hva som kreves av hardt arbeid for å sette viktige saker for det norske folk på den rikspolitiske dagsorden. Som EØS- og Schengenmotstander vet jeg godt hva som skal til for å sette det norske folk og Norge først – i det meste som må gjøres politisk – for å få et tryggere og bedre Norge.

Og bare så det er sagt: Jeg stemte også som sittende stortingsrepresentant i mot EØS-avtalen den 16. oktober i 1992. Jeg har også alltid sagt nei til at islamister, kriminelle utlendinger, grunnløse asylsøkere og lykkejegere skal få opphold i Norge.

Særordningen som gir flyktninger som kommer til Norge 40 års opptjening i folketrygden fra første dag må fjernes. EØS, ACER, Migrantavtalen og Schengen-avtalen må sies opp. Dette bare for å nevne noen viktige saker som snarest nå må tas opp på Stortinget.

Og bare så det er sagt: Land og ayatollaer som hater Norge og norske verdier må ikke få en eneste krone i økonomisk støtte eller U-hjelp. Norske skattemilliarder må heller brukes på å bygge Norge, fjerne bompenger og redusere skatter og avgifter samt å bruke mer penger på nordmenn som sliter i vårt eget land.

Videre må norske pensjonister og uføretrygdede få en en levelig pensjon. Kreftmedisinen som virker og redder liv, må gis gratis til norske kreftpasienter. Dette bare for å nevne noen viktige saker som jeg vil sette på Stortingets dagsorden fra første dag.

Faktum er at Stortinget i 2021, trenger tydelige og klare stemmer som min. Jeg sier derfor: Alt for Norge!

