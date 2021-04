annonse

Gunnar Stavrum klamrer seg til presseetiske halmstrå når han forsvarer hvorfor Nettavisen slo opp at Terje Tvedt ikke ville bruke munnbind i NRK og derfor forlot lokalene.

Tvedt kan ikke bruke munnbind av medisinske årsaker.

Nettavisen hadde fredag kveld en sak om professor Terje Tvedt som forlot NRKs studio fordi han ikke ville gå med munnbind. Tvedt selv uttaler at dette dreier seg om et privat helsespørsmål og at det derfor ikke har noen ting i offentligheten å gjøre.

Som Nettavisen formodentlig er kjent med, finnes det unntak for plikt for å bruke munnbind i smittevernforskriften for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Overfor Resett forsvarer sjefsredaktør Gunnar Stavrum seg med at avisen ikke skrev om private forhold, men at Tvedt måtte forlate NRKs nyhetsstudio og ikke fikk deltatt i en planlagt debatt.

Men dette er i beste fall et presseetisk halsmtrå.

I VVP 4.3 heter det:

«Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

Det er ulike grunner til at mennesker ikke kan bruke munnbind. Blant annet kan det gjelde for astmapasienter. Noen kan også oppleve psykiske problemer med munnbindbruk. Praksis i offentlige institusjoner er vanligvis at man ikke ber om noen dokumentasjon i slike tilfeller. Man kan i denne saken også lure på, når Nettavisen valgte å lage en sak, hvorfor konfronterte de ikke NRK med dette?

Kanskje kunne NRK og Tvedt i dette tilfellet ha funnet alternative løsninger. Men dette ble ikke tilbudt da han kom til resepsjonen, ifølge Nettavisens sak. I denne saken kan man like gjerne spørre seg om det var kritikkverdig av NRK, som også er en offentlig institusjon, ikke å finne alternative tiltak som kunne ivaretatt både Tvedt og ansatte på NRKs krav om et trygt arbeidsmiljø.

Private forhold som årsak

Men det er uansett vanskelig å komme unna at Nettavisens sak utelukkende dreier seg om en hendelse som har private forhold som årsak. Om noen ikke får deltatt i en debatt fordi vedkommende har blitt syk eller at noe har oppstått i familien, er det langt fra vanlig praksis i Nettavisen å omtale dette, uansett om Stavrum hevder det motsatte.

Det er vanskelig ikke å tenke at det her er spesielle grunner til at man omtaler Tvedt i denne saken. Tvedt kom med en sterk kritikk av norske myndigheters corona-tiltak i Aftenposten tidligere i vår. Mange har reagert på kronikken og funnet den unyansert og problematisk. Men dette er ikke, uansett hvor uenig man måte være med Tvedt, noen unnskyldning for å henge ham ut for forhold som i bunn og grunn tilhører privatlivets fred. At han har ment noe om corona-tiltak er i denne sammenhengen fullstendig irrelevant.

Eller er det slik at Nettavisen i denne saken har valgt ikke å feste lit til Tvedts forklaring? I så fall er dette langt fra sannsynliggjort.

Man må legge til grunn at Terje Tvedt snakker sant. Det finnes ikke noen grunn til å tro noe annet. Og det er vanlig i det norske samfunnet å respektere at man kan holde sine diagnoser for seg selv.

