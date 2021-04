annonse

Det finnes unntak for plikt for å bruke munnbind i smittevernforskriften for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Nettavisen hadde fredag kveld en sak om professor Terje Tvedt, som måtte forlate NRKs nyhetsstudio fordi han ikke ønsket å bruke munnbind.

Tvedt selv uttaler at dette dreier seg om et privat helsespørsmål og at det derfor ikke har noen ting i offentligheten å gjøre.

Praksis i de fleste offentlige etater er også at man ikke krever noen dokumentasjon for slike medisinske årsaker, når dette oppgis.

Ingen påstår noe i Nettavisens sak om at Terje Tvedt lyger når han sier at han valgte å forlate studio av helsemessige årsaker. Likevel opplyses dette først nederst i saken, som et lite haleheng. Terje Tvedt har tidligere kommet med skarp kritikk av norske coronatiltak.

– Det har offentlig interesse at professor Terje Tvedt ikke får delta i en debatt på NRK fordi han ikke kunne følge NRKs krav til munnbind, sier sjefsredaktør Gunnar Stavrum til Resett.

Vis respekt

I Vær Varsomplakatens paragraf 4.3 heter det:

«Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

– Vi ser ingen grunn på å gå inn på medisinske årsaker, det tilhører privatlivets fred. Sitatet om det punktet valgte Tvedt selv å gi, sier sjefsredaktør Stavrum til Resett.

– Er det spesielle grunner til at man omtaler Tvedt i denne saken, eller kommer Nettavisen også til å skrive om andre som ikke kan delta i offentlige sammenhenger fordi de av medisinske grunner ikke kan bruke munnbind?

– Blir flere utelukket fra debatter av samme grunn vil jeg anta at vi skriver om det, svarer Stavrum.