annonse

annonse

Det stunder mot valg, posisjon og opposisjon posisjonerer seg. Kloke tanker har trangere kår, især hos partier som ikke venter å tjene stemmer på dem.

Regjeringens rusmiddelreform virker å ville lide denne skjebnen. Men er den klok i utgangspunktet? Etter mitt syn er svaret et høyt og tydelig nei! I stedet for å ta to skritt i riktig retning stopper regjeringen med den ene foten hengende i luften.

Albert Einstein definerte galskap som «å gjøre de samme tingen om og om igjen, men forvente forskjellig resultat.» La oss befri Norge fra galskapen som har herjet rusmiddelpolitikken siden starten – og som vi nå har et halvt hundreårs erfaring for at ikke fungerer. I alle fall ikke hvis hensikten har vært å stoppe rusmisbruket. Men kanskje er ikke dette hensikten lenger? Kan hende har hensikten endret seg underveis. Eller kan hende har den aldri vært der. Her er den enkle oppskriften på en fornuftig rusmiddelpolitikk.

annonse

Rusmidler som er illegale i dag legaliseres.

Import/produksjon og salg av rusmidler legges til et statlig monopol a la vinmonopolet – eller til lisensierte importører/forretninger. Produktene kvalitetskontrolleres før salg.

Ikke-autorisert import og salg av rusmidler straffes på samme måte som for alkohol og tobakk.

Det settes aldersgrenser for kjøp/bruk ut fra samme tenkning som for alkohol og tobakk.

Enkelte rusmidler kan foreskrives av lege etter konkret vurdering.

Rammene rundt rusmiddelbruken tilrettelegges slik at negative effekter for brukerne og eventuelle andre berørte reduseres – på samme måte som vi allerede gjør med alkohol og tobakk.

Skader som følge av misbruk behandles av helsevesenet på samme måte som alle andre selvforskyldte skader.

De enorme ressursene det norske samfunnet i dag kaster etter problemer som er en konsekvens av en totalt mislykket rusmiddelpolitikk, vil med dette kunne frigjøres til mer samfunnsnyttig bruk.

Tror du ikke dette kan lykkes i praksis? Les videre. Se om jeg klarer å overbevise deg.

I motsatt fall håper jeg å kunne lese godt begrunnede synspunkter i kommentarfeltet.

annonse

Hva er rus?

Rus er en tilstand av endret bevissthet og fysisk tilstand som inntrer etter inntak av rusmidler.

Store Norske Leksikon nevner at i overført betydning brukes ordet “rus” også om eksaltert (opphisset) åndelig tilstand. En slik tilstand kan man for eksempel komme i, eller oppnå ved å oppsøke eller gå inn i potensielt farlige situasjoner som ved å kjøre for fort, hoppe utfor høye fjell med en hangglider spent fast på ryggen eller – under tvil – ved å oppsøke allehånde fornøyelsesparker og prøve de tøffeste tilbudene der. Noen ruser seg på sex. Og noen ruser seg på det som fremføres i religiøse forsamlingslokaler som moskeer og menighetshus.

Lovlige og ulovlige rusmidler:

I Norge er det bare alkohol og tobakk som er lovlige rusmidler, men det finnes mange ulovlige rusmidler. De mest kjente er cannabis (hasj og marihuana), GHB, amfetamin/metamfetamin, ecstasy/MDMA, kokain, heroin, fleinsopp og LSD. Blant somaliere er khat et velkjent rusmiddel. Også i Norge.

Grensen mellom lovlige og ulovlige rusmidler i Norge beskrives best som en historisk tilfeldighet. Alkohol og tobakk er eldgamle rusmidler, vel etablert før skadevirkningene var kjent. Fleinsoppens virkninger var kjent allerede i vikingtiden. De øvrige rusmidlene er relativt nye i Norge. Og med kjente skadevirkninger fra dag én.

annonse

Det virker å være allmenn enighet om at alkohol og tobakk ville ha blitt forbudt om de var blitt oppdaget i dag, begge har skadevirkninger i et omfang som langt overstiger de ulovlige rusmidlene.

Kardemommeloven – rettesnor for en fremtidig rusmiddelpolitikk:

Torbjørn Egners Kardemommelov er et godt utgangspunkt for en god rusmiddelpolitikk: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil».

Jeg kommer tilbake til Kardemommeloven i det følgende.

Den gyldne middelvei

Vi sier at «for mye eller for lite forderver alt». Det forstås gjerne slik at vi skal ha «riktige» mengder av alt som er nødvendig – eller kjekt – når livet skal leves. Og her har vi et viktig fellestrekk mellom lovlige og ulovlige rusmidler – og for den saks skyld også med mat: Så lenge mengdene man tar inn ikke er større enn at kroppen greit prosesserer dem, så gjør de liten skade på kroppen. Det er først når inntaket overdrives at brukeren skades.

Prøving, avhengighet og avhengighetsrisiko

Livet er en prøve- og feileprosess. I løpet av livet blir de fleste eksponert for rusmidler. Noen prøver dem, andre lar vær. Blant dem som prøver én gang vil noen prøve på ny. Blant dem som prøver flere ganger vil noen klare å kontrollere bruken. Andre vil tippe over og blir misbrukere; de klarer ikke å kontrollere mengdene.

I prinsippet skjer det samme når man spiser; med én forskjell: Kroppen må ha mat – næring. Rusmidler klarer kroppen seg uten, selv om bibelen blant annet sier at du skal “bruk[e] litt vin for din mave”. https://www.ungdomsarbeid.no/tema/rus-tema/hva-sier-bibelen-om-alkohol/.

Brukeren velger både hvilken mat han vil spise, og om og hvilke rusmidler han eventuelt vil nyte. Mange brukere – i Vest-Europa dreier det seg vel om rundt halve befolkningen – klarer ikke å kontrollere eget matinntak. Vi snakker sjelden om «matmisbrukere»; men overordnet er det det samme som skjer både når noen ikke klarer å kontrollere egen rusmiddelbruk og når noen spiser for mye: Kroppen skades. Og det kan gå utover andre. Vi snakker om en fedmeepidemi – som koster samfunnet enorme ressurser hvert år. Og som fører til et overforbruk av mat og andre ressurser som i stedet kunne ha kommet sultnere verdensdeler til gode.

Det er mulig å slutte med rusmidler. Det er også mulig å kvitte seg med overvekt. Men begge deler er vanskelig, og man trenger ofte profesjonell hjelp.

Rusmisbrukets virkninger – og behovet for restriksjoner:

Alle rusmidler – og mat – virker som nevnt på brukeren selv. I tillegg kan de ha virkninger for menneskene rundt brukere og for samfunnet for øvrig. Men her er det forskjell fra rusmiddel til rusmiddel.

annonse

Så lenge bruken av rusmiddelet ikke plager andre enn brukeren selv, bør det være tillatt. I Norge er det tillatt å ete seg i hjel (fedme), drikke seg i hjel (på lovlig produsert, kjøpt og beskattet alkohol), og røyke seg i hjel (på lovlig dyrket, kjøpt og beskattet tobakk).

Det er ingen restriksjoner på hvor eller når man kan ete seg i hjel eller hvor ung man kan være når man begynner på dette prosjektet. Men det er steds- og aldersrestriksjoner på alkohol og tobakk. Aldersrestriksjoner utdypes ikke i denne artikkelen.

Noen plages av tobakksrøyk, med hjemmel i Kardemommeloven bør de slippe å bli plaget. Følgelig er det fornuftig med stedsrestriksjoner for tobakk (jfr. røykeloven).

Jeg har til gode å høre noen bli direkte plaget av andres alkoholkonsum. Men alkoholen kan ha virkninger på brukeren som igjen kan gå utover andre. (Nedsatte ferdigheter i trafikken, nedsatte motoriske eller kognitive ferdigheter, utagerende eller plagsom oppførsel osv.) For alkohol er det følgelig fornuftig å ha restriksjoner som begrenser hva brukeren selv har lov til å gjøre i påvirket tilstand. Det er også fornuftig å ha bestemmelser om at brukeren skal vurderes som om han var edru dersom han skulle gjøre noe straffbart i påvirket tilstand. Man kommer ingen vei i retten med å si at «fylla har skylda».

Så til rusmidlene som per i dag er ulovlige: Med utgangspunkt i Kardemommeloven ser jeg ingen gode grunner til at de ikke skal kunne håndteres på samme måte som alkohol og tobakk, og med samme type restriksjoner ut fra hvorvidt de påvirker andre enn brukeren.

Behovet for regulering:

Når samfunnet har behov for å regulere folkets tilgang til noe, er «straffesanksjonerte forbud», «kvoter» eller «skatter og avgifter» tre vanlige virkemidler.

Alkohol og tobakk reguleres i dag med skatter og avgifter. Gitt høy priselastisitet og riktig nivå har avgifter en mengderegulerende effekt. Lavere avgifter gir lavere priser som igjen gir høyere forbruk. Motsatt vil høyere avgifter gi høyere priser og lavere forbruk. Men avgiften må ikke settes for høyt: Da inviterer den til smugling, som gir lavere priser, høyere forbruk og tapte inntekter for staten.

Når rusmidler skattlegges, er formålet todelt: Det skal begrense konsumet, og det er virkemidlene skal sikre staten inntekter; det siste kan betraktes som en slags (u)helseskatt for å sikre helsevesenet økonomi til å behandle rusmiddelbrukerne. Så langt så godt.

Fornuft og følelser

Mange av oss – altfor mange – kjenner eller har hørt om en eller flere som har misbrukt rusmidler og som kanskje har dødd av det. Rusmisbrukere ødelegger ofte flere liv enn kun sitt eget. Men enda fler av oss kjenner eller har hørt om en eller flere som har spist så mye og så usunn mat at vedkommende har fått nedsatt funksjonsevne, er blitt syk eller pleietrengende eller har gått bort før tiden.

Er ikke utfallet like trist uansett årsak? Syk er syk, død er død. Og det er selvforskyldt, dog muligens ikke villet, uansett om misbruket gjelder mat, alkohol, tobakk eller narkotika i en eller annen form. Og samfunnets kostnader for et legebesøk, en operasjon, et sykehusdøgn eller en rehabiliteringsplass er der uansett årsaken til at behovet oppstod.

Min teori er at det er de ytre omstendighetene som gjør at sykdom og død som følge av narkotikamisbruk ofte fremstår som mer tragisk og ille enn sykdom og død som følge av overdrevet matinntak i kombinasjon med for liten fysisk aktivitet: Den fysisk inaktive storspiseren klarer som regel å opprettholde sin plass i samfunnet, sitt husvære, sin jobb og holde sine familiære og øvrige relasjoner intakt. Rusmisbrukeren mister ofte både arbeid, husvære, familierelasjoner og venner i løpet av det omgivelsene oppfatter som en styrt aketur ned en bakke som ender på kirkegården.

Skyldes forskjellene i livsløp – eller dødsløp – forskjeller i misbruket? Eller skyldes det forskjeller i hvordan samfunnet ser på de forskjellige formene for misbruk? Og her nærmer vi oss sakens kjerne.

Billig rusmidler, dyr rus:

Rusmidler flest har et viktig fellestrekk: Det er ikke kostbart å produsere dem. Det samme gjelder mye usunn mat; for eksempel den som McDonald serverer. Det er en grunn til at fattigfolk flest spiser der – og at fedme er mest utbredt blant fattige. Fet mat er billig! Og så lukter og smaker den godt!

For lovlige rusmidler er statens avgiftspolitikk årsak til det høye prisnivået.

For illegale rusmidler er prisnivået en konsekvens av alle risiki fra og med produksjon og frem til og med salg. Salgsprisen må ikke dekke bare produksjons- og transportkostnader. Den må også sikre så høye inntekter at arbeidskraften er villig til å ta risikoen på å havne i fengsel. Og den må sikre et overskudd selv tollere og politi sørger for at deler av lasten aldri når frem til sluttbruker.

En som ruser seg på illegale rusmidler, må bruke en relativt sett høyere del av inntekten på rus enn en som ruser seg på legale rusmidler eller på dårlig mat. Dette i kombinasjon med at mange rusmisbrukere etter hvert vil slite med å holde på jobb, hjem og familie setter i gang en negativ spiral: Brukeren av illegale rusmidler må bruke en stadig større del av sin disponible tid til å skaffe kjøpekraft. Dersom kjøpekraften ikke kan sikres på lovlig vis oppstår det vi kan kalle for narkotikarelaterte forbrytelser, ran, tyverier, innbrudd og andre formuesforbrytelser der hensikten er å finansiere eget misbruk. Til samme kategori hører én aktivitet som er lovlig i Norge, sexsalg eller prostitusjon.

En rusmisbruker med god økonomi vil ikke oppleve disse problemene.

De offerløse forbrytelsene / Forbrytelser uten offer?

Noen forbrytelser har ofre, andre ikke. Når noen dreper deg, skader deg, truer deg eller stjeler noe fra deg, er du et offer. Men når forbrytelsen går ut på ulovlig kjøp og ulovlig konsum av en ulovlig vare, er det vanskelig å finne andre ofre enn brukeren selv. Han er den eneste som rammes direkte. Og det er nettopp her Kardemommelovens klokskap kommer inn. Så lenge rusmiddelbruken ikke går ut over andre, bør rusmiddelbrukeren få gjøre som han vil.

Politiets (politiske) prioriteringer:

Omtrent halvparten av alle norske fengselsplasser opptas i dag av utlendinger som soner lange dommer for smugling eller salg av narkotika. Forut for domfellelsen ligger et omfattende arbeid der politiet har brukt ressurser på å spane, samle og sikre bevis, infiltrere gjengmiljøer, gjøre beslag osv. Så kommer gjennomføringen av en langvarig rettsak med dyre advokater. Alt dette påfører norske skattebetalere store utgifter.

Skattepengene brukes for å stoppe lovbrytere som utøver en form for kriminalitet få nordmenn har noe forhold til. Samtidig opplever de samme norske skattebetalerne at politiet ikke prioriterer å etterforske forbrytelser de selv er offer for, som innbrudd eller biltyverier. Selv forbrytelser med kjent gjerningsmann blir henlagt. Angivelig på grunn av ressursmangel.

Positive effekter av forslaget (om å legalisere dagens illegale rusmidler):

Norge ville bli et mindre attraktivt forretningsområde for utenlandske rusmiddelselgere. Markedet ville langt på vei være borte, fordi det var overtatt av statlige monopoler eller autoriserte forretninger som kunne selge varen til en lavere pris.

Rusmiddelprodusentene – ofte underbetalte bønder i utviklingsland – vil kunne få en større del av kaka. De autoriserte kjøperne vil kunne betale en anstendig pris for varene – og fortsatt klare å levere til sluttbrukerne for en langt lavere pris enn dagens “gatepris”. En ny rusmiddelpolitikk vil dermed medvirke til en omdanning av norsk U-hjelp: Norge går inn i rollen som kjøper av en lovlig vare, og kan trappe ned u-hjelpen som i dag ytes til de samme bøndene fordi narkotikakartellene betaler dem for lite.

Mange rusmiddelrelaterte forbrytelser ville ikke bli begått, fordi rusbrukerne ville klare å finansiere egen rusmiddelbruk på lovlig vis. Færre mennesker vil bli ofre for slike forbrytelser.

Politiet ville få frigjort ressurser som ville kunne bli brukt til forebyggende arbeid, eller til å ta andre kriminelle ut av sirkulasjon. For eksempel unge norske statsborgere som raner etnisk norske gutter for jakker og mobiltelefoner. Og fengslene ville ha plass til å oppbevare dem.

Politiet vil slippe å måtte forholde seg til de uhåndterlige rettslige standardene som er foreslått etablert i og med regjeringens rusreform: Hvilke mengder skal godtas å være «til eget bruk»? I forslaget ligger også en latent by- og landkonflikt begravet: En som bor på Grünerløkka og som har pusher’n sin på hjørnet, vil ha enkel tilgang på stoff. Han kan klare seg helt fint med små mengder, når han går tom er det bare å gå ned på gata og plystre. For en som bor i utkant av folkeskikken, kan handleturen bli såpass tidkrevende at han bør få kjøpe et par måneders forbruk når han først tar turen. Her trekker hensynene til så vel miljø som trafikksikkerhet i samme retning: Flere handleturer gir økt utslipp av CO 2 , mer asfaltstøv, mer kø – og økt risiko for trafikkuhell. Et forslag om en tilsvarende regel (=kun tillatt å kjøpe til eget bruk) på vinmonopolet eller i tobakksforretningen på hjørnet – eller hos McDonald – ville ha blitt avfeid som latterlig. Det samme er dette.

Rusreformens motkrefter – follow the money

Norge herjes av «tvisynet», evnen til å ha to synspunkter på ei sak. Positivt når man er gjennomtenkt og nyansert og ser en sak fra to sider. Negativt når det gjør en usikker eller vaklende. Og i Norge er det ofte der vi havner: «Ja, men nei.» «Nei, men ja.»

Politikere som ønsker å bli gjenvalgt søker å tilfredsstille så mange velgere som mulig – og ender med å forskreve seg. Samtidig som man lager en bestemmelse for å oppnå en ønsket endring, passer man på å skrive inn smutthull eller i alle fall praktisere unntak av hensyn til dem som er såre fornøyd med tingenes tilstand. Ett konkret eksempel er niqab-forbudet i undervisningssituasjon i kombinasjon med en rett til å bære plagget på skolen – og når man går inn eller ut av klasserommet. Ett annet eksempel er forbudet mot barneekteskap – i kombinasjon med at man unnlater å gripe inn der mindreårige mødre kommer til Norge i følge med vesentlig eldre ektemenn. To mer kuriøse avarter har vi i henholdsvis sexkjøpsloven og i regjeringens foreslåtte rusreform: I det første tilfellet er salg lovlig, mens kjøp er forbudt. I det andre tilfellet skal salg fortsatt være forbudt, mens kjøp skal bli lovlig. Forstå logikken den som kan.

Mennesker liker ikke endring. I alle fall ikke hvis den får betydning for dem selv. Så hvem er mest tjent med at dagens rusmiddelpolitikk videreføres uendret?

Jeg vil anta at i alle fall deler av Politiet er tjent med det. De vil kunne fortsette å bruke store ressurser på en type kriminalitet som sannsynligvis er faglig stimulerende, interessant og spennende – og mindre kontroversiell enn forbrytelser som har reelle ofre. Pressens omtale av narkotikasaker er ofte i politiets favør. Det samme er ikke alltid tilfelle i andre typer saker hvor gjerningsmannen ikke er av etnisk norsk opprinnelse.

Videre vil jeg anta at de som står bak dagens narkotikaomsetning er såre fornøyd med tingenes tilstand; den er med på å opprettholde prisnivået på varene. Men de vil neppe stå frem og tale sin egen sak. På den annen side er ikke nyttige idioter noen utryddelsestruet art i Norge. De hittil største mengdene av arten så langt er påvist på SIANs demonstrasjoner rundt om i Norge, umiddelbart utenfor sperregjerdene. Så det vil utvilsomt være mange som vil videreføre dagens rusmiddelpolitikk, men de vil bruke andre argumenter.

Mennesker som vurderer å innvandre til Norge for å arbeide med narkotikaomsetning vil trolig også ønske at dagens politikk videreføres. Vel er straffene langvarige hvis man blir tatt, men fortjenesten er god. Mennesker som allerede er i Norge, og som vurderer en lignende karriere vil trolig tenke på samme måte.

Sexkjøpere bør også se seg tjent med at dagens rusmiddelpolitikk videreføres: Dersom en rusreform medfører et prisfall som gjør at man får tak i rusmidler til eget bruk uten å måtte prostituere seg, må forventes at en del sexselgere vil trappe ned eller helt avvikle virksomheten. Dermed vil utvalget sexselgere bli dårligere, og man vil få et “selgers marked”. (Hvilken kan føre til høyere priser på sex-markedet, men det er et annet tema.)

Men så mange flere som er tjent med at dagens rusmiddelpolitikk videreføres ser jeg egentlig ikke.

Til gjengjeld ser jeg mange fordeler med mitt forslag til rusreform. Flere enn med regjeringens.

Så jeg stiller nesten samme spørsmål som jeg har stillet før: Hvor finner vi ikke bare en, men mange nok, kloke politikere?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474