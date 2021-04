annonse

Oslo har registrert under 200 smittetilfeller hver dag de siste ti dagene.

Etter at 242 smittetilfeller ble registrert 13. april, har Oslo nå gått ti dager på rad med under 200 nye tilfeller. Det er registrert 143 tilfeller det siste døgnet.

– Jeg er veldig glad for at smittetallene synker, og at antall innleggelser på sykehusene er på vei ned. Det viser at tiltakene våre virker og at Oslo-folks innsats gir resultater. Sånn jeg vurderer situasjonen nå, så mener jeg at den tredje bølgen er i ferd med å bli slått ned, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

– Dette gir god grunn til optimisme, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

