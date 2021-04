annonse

Erling Braut Haaland (20) scoret begge målene da Borussia Dortmund slo Wolfsburg 2-0 borte og tok et nytt steg mot spill i neste sesongs Champions League.

Der Petter Northug i sin tid ble kalt for villminken, er det ikke å ta i med å oppgradere Haaland til et generelt villdyr.

Erling Braut Haaland er litt av en type. Han scoret på sitt første skudd i kampen. Det var hans scoring nummer 24 i Bundesliga til nå i sesongen.

Nordmannen fikk servert en feilpasning av Wolfsburgs Ridle Baku på høyresiden. Han løp rett ifra John Brooks og forserte inn i 16-meteren, og alene med keeper satte han ballen sikkert ned i hjørnet med venstrefoten fra skrå vinkel.

Scoringen var hans 37. i Bundesliga totalt etter overgangen fra Salzburg. Det er Bundesliga-rekord for en spiller som ennå ikke har fylt 21 år. Lagkameraten Jadon Sancho hadde den gamle rekorden på 36 ligamål.

Haaland fyller 21 år 21. juli. Bare Robert Lewandowski (51 for Bayern München) og Cristiano Ronaldo (46 for Juventus) har scoret flere enn Haalands 37 i den samme perioden.

Ny scoring

Ni minutter etter at Jude Billingham ble utvist (to gule kort), var det tid for å sende enda flere lange pasninger i retning Haaland.

Det var akkurat det som skjedde da Dortmund gikk opp i 2-0.

Nordmannen startet løpet langt inne på egen banehalvdel på pasningen fra Mahmoud Dahoud og stormet i lange klyv mot motstanderens mål med motspillerne halsende etter. Han kom selvsagt helt alene med keeper og satte sikkert inn 2-0 i det 68. minutt med den samme treffsikre venstrefoten.

Bundesligascoring nummer 25 for sesongen og nummer 38 siden overgangen fra østerriksk fotball var et faktum.

20-åringen fra Jæren var en konstant trussel kampen igjennom, både mens de gule spilte med elleve mann og mens de var redusert til ti. I denne kampen slo han Wolfsburgs nærmest alene på grunn av egen spisskompetanse, bokstavelig talt.

Erling Braut Haaland hadde en gyllen mulighet fem minutter etter hvilen også. Han kom i en klassisk posisjon på venstresiden, men skuddet gikk dessverre for Haaland og Dortmund rett på Wolfsburgs keeper Koen Casteels fra rundt ti meters hold.

– Dette var en eksepsjonell kamp av Haaland. Han er viktig for oss, sa Dortmunds vikartrener Edin Terzic til Viaplay etter kampen.

Viktig

De tre poengene var svært viktige for Borussia Dortmund med tanke på internasjonale oppdrag neste sesong. Poengene tok dem opp i 55 totalt, og det betyr at de bare er to poeng bak dagens motstander Wolfsburg på 3.-plass.

Tabellfemmer Dortmund er bare ett poeng bak Eintracht Frankfurt, som senere på kvelden tapte 1-3 borte mot Leverkusen.

Gullfesten til Bayern München ble utsatt etter at de tapte 1-2 borte for Mainz. Dermed må de vente ytterligere én serierunde før de eventuelt avgjør Bundesliga sesongen 2020/2021 til sin fordel. Robert Lewandowski var tilbake hos Bayern München etter en lengre pause.

