annonse

annonse

Nå ber Abid Raja innvandrere vaksinere seg og ikke reise utenlands.

Det har blitt rapportert om stor overrepresentasjon av enkelte innvandrergruppe blant smittede og innlagte i Norge.

Foreldrene til Abid Raja reiste til Pakistan for flere måneder siden, «i likhet med det mange andre innvandrere gjør,» skriver VG.

annonse

Abid Raja (45) forteller at han fikk beskjed i påsken, på morgenen, om at moren døde, etter et kort sykeleie. I Pakistan blir man begravet snarest mulig etter at døden har inntruffet.

– Vi fikk den sjokkerende og sorgtunge beskjeden om morgenen, og hun ble begravet samme dag. Jeg fulgte gravferdsseremoni digitalt, sier han.

Raja advarer nå alle mot å reise til utlandet – og ber innstendig om at innvandrere takker ja når de får tilbud om vaksine, forteller VG.

annonse

Les også: Utenlandskfødte utgjør 60 prosent av koronainnlagte

– Det er mange i foreldregenerasjonen som har tradisjon for å dra til hjemlandet i korte eller lengre perioder. Det er forståelig at de lengter hjemover og savner sine slektninger. Jeg har likevel en henstilling til dem som planlegger å reise til utlandet, det være seg Pakistan, India eller andre land rundt om i verden i vår og sommer, sier han:

– Vær så vennlig ikke å gjøre det frem til du er vaksinert og frem til det er anbefalt, sier Raja.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474