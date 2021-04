annonse

annonse

USAs tidligere president Donald Trump langer ut mot basketstjernen LeBron James.

Det har vært heftige diskusjoner i USA etter at 16 år gamle Ma’Khia Bryant ble skutt og drept av politiet mandag. Bryant forsøkte å knivstikke flere jenter før hun ble skutt.

Flere topp-demokrater og kjendiser har de siste dagene hisset opp til hat mot politibetjenten som avfyrte de dødelige skuddene. En av de var senatoren Cori Bush som skrev på Twitter at politiet måtte «slutte å drepe babyene våre».

annonse

Ma’Khia Bryant was a 16-year-old baby. She was shot and killed by police yesterday. This is why no single verdict can deliver justice. Convictions don’t save lives. Convictions don’t end violent policing. Stop killing us and our babies. Stop. — Cori Bush (@CoriBush) April 21, 2021

Etter domfellelsen av politimanen Derek Chauvin, som ble dømt for å ha drept George Floyd, har mange rettet søkelyset på politibetjenten som skjøt 16-åringen i Columbus, Ohio.

Basketstjernen LeBron James la ut et bilde av politimannen på Twitter og skrev «Du er nestemann», med en klar henvisning til dommen mot Derek Chauvin. Mange har tolket meldingen som at James ønsker at politimannen skal bli dømt for drap.

annonse

– Splittende

Basketstjernen slettet trussel-meldingen etter massiv kritikk. Flere har skjelt ut James og hevder han har hisset opp til hat og nye opptøyer. En av de er den tidligere presidenten Donald Trump.

I en ny uttalelse skriver Trump følgende om LeBron James:

– LeBron James bør fokusere på basketball i stedet for å presidere over ødeleggelsen av NBA, som nettopp har spilt inn sine rekordlave seertall på TV, i den lange og fremtredende historien til ligaen.

– Hans rasistiske utbrudd er splittende, stygge, fornærmende og nedverdigende. Han er kanskje en god basketballspiller, men han gjør ingenting for å forene dette landet!

annonse

Politiet var raske med å frigi video av drapshendelsen som skjedde mandag. De var redd for nye opptøyer og at falsk informasjon ble spredt på sosiale medier.

Videoene viser at den 16 år gamle personen ble skutt og drept etter at hun forsøkte å knivstikke flere andre jenter.

New angle of the attempted stabbing released pic.twitter.com/xaaWiZNwx0 — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 22, 2021

WARNING: This video contains graphic content. Police in Columbus, Ohio released bodycam video on Tuesday night showing an officer shoot and kill 16-year-old Ma'Khia Bryant. Police were called to break up a fight. https://t.co/ea4C2tvcVv pic.twitter.com/yStIFncYyI — 48 Hours (@48hours) April 21, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474