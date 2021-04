annonse

Vi har nylig minnet Benjamin, offeret for det grusomme, rasistiske drapet på Holmlia i 2001. Og AUF og Ap har fremsatt ønsket om å opprette en ny kommisjon som skal «ta et oppgjør med ideologien som førte til» 22. juli-terroren, det verste massemordet i norsk nyere historie.

Jeg vet ikke om noen som ikke synes alle disse meningsløse drapene var grusomme og hjerteskjærende. De aller fleste av oss var nedbrutt og triste lenge etterpå. Tanken på at ungdommer helt i starten av deres livsgjerning blir revet bort av en morders udåd, gjør oss alle nedstemte og deprimerte. Tenk om det var vårt eget barn som ble utsatt for denne meningsløse volden?

Det er selvfølgelig dypt tragisk at mennesker utsettes for vold, trakassering, kriminalitet og terror. Og med «terror» tenker jeg ikke kun på det som offentlig omtales som terror, men også blind vold, overfall, oppgjør mellom kriminelle grupper, overfallsvoldtekter og annen terror som uskyldig ofre på gata nesten daglig utsettes for.

Hvor ofte ser vi egentlig at MSM spør hvem det er som i størst grad terroriserer sine medmennesker med vold i dag, dersom vi inkluderer den upolitiske gateterroren og æresvolden? Er det medlemmer av kriminelle gjenger som dreper hverandre som ledd i oppgjør mellom voldelige gjenger? Er det nazister og rasister som trakasserer og overfaller mørkhudede? Er det æresvold utøvd av innvandrere mot koner og døtre? Er det radikaliserte islamister som gjerne forlater landet for å delta i krigføring og islamistisk terror og er med på å skjære hodene av vantro? Eller er det innvandrergjenger som utøver blind vold og ydmykende trakassering mot hvite, norske ungdommer?

Mediene våre er visst mest opptatt av å ikke fortelle om hendelser som kan virke provoserende overfor vår innvandrerbefolkning, og er ytterst forsiktig med å oppgi etnisk opprinnelse på gjerningsmenn. Ofte omtales de som «norske statsborgere». I kodespråk betyr nok dette egentlig «person med innvandrerbakgrunn». Det blir temmelig misvisende å skrive at «nordmann sto bak kirkebrann», når mannen faktisk var fra Somalia. Man vil jo ikke skape polarisering og motsetninger mellom majoritetsbefolkningen og minoritetsgrupper. Noe helt annet er det selvsagt når gjerningspersonene er etnisk norske, da. Da er det visst greit å oppgi at volden ble utført av etnisk hvite. Ingen blir provosert av det. Det finnes ingen grenser for å legge skylden på hvite for samfunnets elendighet.

Men for oss som følger med i andre medier enn MSM, er det ganske åpenbart at den mest vanlige «hverdagsterroren» i Norge, utøves av kriminelle gjenger, mot hverandre og mot uskyldig ofre på gata. Og så har vi æresvolden, som heller ikke akkurat får store oppslag i MSM. Men det er et faktum at innvandrerne er i betydelig flertall når det gjelder vold og drap på ektefeller og slektninger. Av rasistisk motiverte drap, har vi vel kun drapet på Benjamin og Manshaus’ drap på sin stesøster, samt ABBs forferdelige massedrap.

Av disse drapsmennene, var det kun de som drepte Benjamin, som kan sies å ha vært med i et organisert rasistisk og nazistisk miljø. Både Manshaus og ABB må kalles enslige drapsmenn, mens Kvisler og Jahr, som ble dømt for drapet på Benjamin, var medlemmer av et nazistisk miljø, som var svært aktive rundt århundreskiftet. Men hvor er det blitt av dette nazimiljøet? Vi hører stadig om at venstresiden påstår at rasismen og nazimiljøet i Norge blir stadig større og sterkere, men vet vi egentlig noe om dette? Finnes det noen dokumentasjon som kan bekrefte at rasismen og nazismen er på kraftig fremmarsj i Norge?

Jeg må innrømme at jeg ikke har sett noen slik dokumentasjon presentert i mediene. Joda, enkeltpersoner med nazisympatier har vi hørt om, men dreier det seg om et aktivt miljø som vi bør frykte? Planlegges det rasistiske aksjoner og vold i stor skala?

Når det gjelder samfunnsvold, så synes APs og AUFs fokus å være ganske ensidig rettet mot den gruppen vi kan kalle nazister og rasister. Og venstresiden får ganske uimotsagt stadig fortelle oss at denne gruppen er stadig voksende, og blir stadig sterkere og sterkere. Men på hvilke måter dokumenterer man disse påstandene?

Jo, den fremste dokumentasjonen vi blir presentert er noen ytterst få, men veldig mye omtalte nazistiske marsjene blant annet i Kristiansand for få år siden. Javel, men hvem var det egentlig som deltok i denne marsjen? Jo, ifølge politiet deltok kun en håndfull nordmenn, resten var for det meste svensker og finner. Og det vet politiet fordi de samlet inn legitimasjon fra samtlige deltagere. Men av venstresiden gjøres det et kjempestort nummer av at nazismen igjen marsjerer i våre gater. Mens politiet altså sier at det dreide seg om en håndfull norske nazister.

En annen måte det «dokumenteres» at det nazistiske miljøet i Norge stadig blir større, er PSTs seneste terror-vurdering, der de påsto at faren er økende for at nazistmiljøet kan komme til å utføre terror, men som en reaksjon på det økende radikaliseringen i islamistiske miljøer. Ut over slike påstander har vi vel fått vite heller lite om det høyreekstreme miljøet i Norge er sterkt voksende, om de har bevæpnet seg og om de opptrer truende.

Nå er det overhodet ikke min mening å bagatellisere eventuelle miljøer som slutter seg til nazistisk og rasistisk tankegang, men bør ikke mediene og venstresiden sørge for å bygge på realitetene og ikke skremme oss unødvendig? Bør ikke selv de innse at det er helt andre typer samfunnsvold som utgjør en større trussel pr i dag?

Vi får også stadig høre at det offentlige ordskiftet blir stadig hardere, og at økende rasistiske meninger får uttrykkes fritt i sosiale medier. Men det at sosiale medier har oppstått som et helt nytt sted å uttrykke seg de siste tiårene, medfører selvsagt at også «uønskede» meninger får større oppmerksomhet. Det er ikke nødvendigvis noe uttrykk for at folk har endret seg, og blitt mer rasistiske. Men som før ble delt mellom folk i private samtaler, kan nå publiseres i full offentlighet.

Noen blir tydeligvis lurt av dette til å tro at rasismen er sterkt voksende i Norge. Men sannheten om «norsk rasisme» er at internasjonale undersøkelser viser at Norge er et av verdens aller minst rasistiske land, og SSBs årlige undersøkelser av nordmenns holdninger til innvandrere, viser at vi blir stadig mer og mer aksepterende og mindre og mindre skeptiske. Det går altså i virkeligheten i stikk motsatt retning av det venstresiden hevder: Vi blir stadig mere positive til det flerkulturelle samfunnet, og rasismen er på retur.

Jeg gjentar: Nordmenn blir mer og mer positivt innstilt til innvandrere, og Norge er et av verdens aller minst rasistiske land! Likevel får venstresiden kontinuerlig fortelle oss i mediene at hatet mot minoriteter i Norge er sterkt voksende, og at vi er et samfunn fullt av rasisme. MSM forer oss daglig med «sannhetsvitner» som kan fortelle om hvor forferdelig vondt det er å vokse opp i Norge for minoriteter. «Hatet» de opplever er nærmest ubeskrivelig.

Ordet «hat» må vel være det ordet som brukes flittigst i norske medier i vår tid. Joda, barn kan være ubetenksomme og stygge mot hverandre, men er det virkelig uttrykk for «hat» når en 8-åring erter en asiatisk jente med å si «ching-chong»? Mine døtre er begge halvt asiatiske og har ofte fått høre lignende, men jeg har aldri hørt at de tror den som sier noe slik hater dem. De kaller det erting. Og erting blir alle utsatt for fra tid til annen. Hører det ikke faktisk med til det å vokse opp å lære seg å tåle litt motstand?

Som lærer vet jeg at norske lærere jobber svært systematisk for å utvikle våre barns empati og lære dem hensynsfullhet, og dette arbeidet har selvsagt hatt sin meget positive effekt. Også her beveger samfunnet seg fremover og skaper mer og mer toleranse og fredelig sameksistens. Som far til halvt asiatiske jenter, må jeg for øvrig få lov å fortelle at døtrene mine aldri senere har opplevd så mye erting som da vi bodde på Søndre Nordstrand. Og, ja, det var innvandrergutter som var de verste. -Hvorfor spiser dere hundekjøtt, var et spørsmål de stadig stilte. Å fortelle om dette, er ikke rasisme, det er et faktum!

Selv om alle parametere altså viser at det går stadig fremover når det gjelder toleranse og inkludering i storsamfunnet, er altså «hat» og «rasisme» blitt venstresidens nye mantra, og «alle vet» at nordmenn blir mer og mer rasistiske og nazismen er sterkt voksende i samfunnet vårt – dette er jo faktisk en vedtatt sannhet, er det ikke? Det vet jo alle? Hvite er privilegerte og hele samfunnet er gjennomsyret av systemisk rasisme, som holder innvandrere nede og borte fra viktige stillinger. At innvandrere besetter høyere stillinger en masse og både er journalister, leger, tannleger, advokater, statsråder og nestledere i store politiske partier, glemmes visst helt. Sannheten er vel heller at innvandrere i Norge kan nå akkurat så langt som vedkommende ønsker. Ingenting stanser dem! Veien til å bli nøyaktig hva de ønsker ligger helt åpen foran dem!

Et annet påfallende trekk ved venstresidens påstander om økende hat og rasisme, er at det er ytterst påfallende hvor ulikt de forholder seg til trakassering, vold og mobbing etter som hvilken gruppe det er som utøver den. Kritikk mot rasisme fra innvandrere mot nordmenn eksisterer ikke. I venstresidens og MSMs øyne finnes det ikke noe slikt som rasisme fra innvandrere mot nordmenn. Kriminalitet, vold og trakassering fra innvandrere mot etnisk norske underkommuniseres grovt.

Æresvold blir visst heller aldri noe stort tema hos venstresiden, her har berøringsangsten satt inn for fullt, og man vil åpenbart ikke provosere våre «stakkars, sårbare» innvandrere. Nå er det jo faktisk en million mennesker i Norge med innvandrerbakgrunn, så forferdelig «sårbare» er de kanskje ikke lengre?

Det burde snart være på tide at norske medier behandler alle norske individer og grupper likt og ikke tror de må skåne enkelte grupper fra sannheten om hvordan deres barn, ungdommer og voksne oppfører seg. Det begynner å bli temmelig utdatert å anse innvandrere for å være spesielt sårbare individer som vi må beskytte. Sannheten er jo faktisk at de utgjør majoriteten i mange bydeler og områder i vårt land. Og med det medfølger ganske automatisk at de etnisk hvite menneskene som bor der er de sårbare, og de som kanskje utsettes for majoritetens trakassering og undertrykking. Bare spør oss som har opplevd akkurat det!

