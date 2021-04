annonse

Et tyvetalls franske generaler, rundt hundre høyere offiserer og over tusen soldater har signert et opprop der de advarer presidenten, regjeringen og parlamentet om en mulig borgerkrig hvis de ikke tar tak i Frankrikes problemer.

Oppropet ble publisert på nettsidene til det konservative magasinet Valeurs Actuelles onsdag.

Generalene mener Frankrike står overfor tre alvorlige farer:

En hatefull og fanatisk form for «antirasisme» som skaper splittelse og forakt for Frankrikes tradisjon og kultur.

En islamisme som forvandler forstedene til områder underlagt dogmer som er i strid med Frankrikes grunnlov.

Maktbruk mot de Gule Vestene, men ikke mot de som plyndrer butikker og truer ordensmakten.

De hevder at volden øker fra dag til dag og at hvis landets ledere ikke «finner motet som er nødvendig for å rydde disse farene av veien», vil landet ende i borgerkrig.

Leder for det nasjonalkonservative partiet Rassemblement National, Marine Le Pen, svarte dem i et åpent brev fredag, der hun sa seg enig i deres diagnose og oppfordret dem til å slutte seg til henne ved presidentvalget i 2022.

Politikere på venstresiden reagerer derimot sterkt. Sosialisten Benoît Hamon tolker oppropet som en trussel om militærkupp.

