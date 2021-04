annonse

Får massiv støtte etter oppgjør med rasisme.

I det siste har mange personer med asiatisk bakgrunn bosatt i Norge stått frem og fortalt om hvordan de opplever fordommer og rasisme i det norske samfunnet. Mange mener det er lett å bagatellisere østasiaters opplevelser, ettersom mange klarer seg godt. En del vil mene at rasismen mot asiater ikke er så fremtredende i Norge.

Den folkekjære NRK-programlederen Fredrik Solvang tok for en ukes tid siden et oppgjør med disse standpunktene, i et innlegg på Facebook. Der ber han folk om å unngå å bagatellisere østasiatenes opplevelser.

– Ikke bagatelliser historiene om rasisme unge asiater nå står frem med, vær så snill, ber Solvang.

Negative stereotyper

Solvang understreker at han ikke ønsker å importere en debatt tilpasset amerikanske forhold.

– Men de norske fortellingene vi har fått de siste ukene handler ikke om fatale hendelser som drap, men om erfaring med å bli gjenstand for negative stereotypier som føles veldig sårende, opplyser programlederen.

– Det kan ta år å bli fortrolig med egne skjeve øyne, og selv om kommentarene asiater blir til del kan være mindre brutale enn det andre grupper får, kan de gi banesår om de treffer på feil tidspunkt, for eksempel i en oppvekst, fortsetter han.

Solvang, som selv er adoptert, påpeker at selv adopterte nordmenn av asiatisk bakgrunn kan føle på fremmedgjøring, på grunn av holdninger de møter i løpet av livet.

– Dessuten legger nynazister og white power-ungdommer seg også ut etter asiater og de kan drive også adopterte til bunnløs fortvilelse, skriver han.

Programlederen oppfordrer folk til å lytte til de unge østasiatene, og slår fast at dette dreier seg om å gå i rette med fordommer som sårer, og som gjerne går under radaren, ettersom manges oppfatning av asiater er at de klarer seg godt.

Oppmuntrer

Likevel har Solvang en oppmuntrende beskjed å komme med til unge asiater:

– Det blir bra, hold ut.

I kommentarfeltet under innlegget får Solvang massiv støtte. De fleste kommentarene inneholder kun hjerte-emojis, men innimellom er det også noen støttende ord.

– Sanne og kloke ord, skriver en.

Spørsmål om omfang

Enkelte stiller imidlertid spørsmål ved om rasismen mot asiater kan være veldig utbredt i Norge.

– Fint at du og andre er åpne om dette. Likevel vil jeg tro at de færreste nordmenn har fordommer mot asiater. Dessverre er det alltid noen få hvor stemmene høres best! Nordmenn som folk er stort sett generøse og åpne. Håper du og andre med skjeve øyne har opplevd dette! Og som programleder har du fått mye skryt! Vel fortjent, skriver en person.

– Gamle hvite gubber

Enkelte benytter også anledningen til å rakke ned på «hvite menn».

– Jeg tror du glemmer at gamle hvite gubber ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen til minoriteter, skriver en.

