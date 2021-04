annonse

En stopp i oljeproduksjonen vil være en sikker billett inn i fremtidens arbeidsmarked.

– MDG er det sikreste kortet vi har for en bra fremtid der vi ivaretar arbeidsplasser, hever livskvaliteten samtidig som vi tar nødvendige grep for å stoppe både klima- og naturkrisen, skriver Anders Christiansen Sørby i Dagsavisen. Han er forsker og medlem i Oslo MDG, og sier at MDG er løsningen:

– Jobber du i oljebransjen og vil bevare arbeidsplassen? Da burde du stemme MDG.

Sørby sier at MDG ikke er så skummelt som mange vil ha det til. Han mener heller at vi trenger et solidarisk parti som kommer med løsninger og ikke feier forskning under teppet. Vi må slutte med olje, og det er naivt å ikke sette en sluttdato, tror han, og sier at bilavhengighet er en stor urettferdighet og ulempe i samfunnet.

– Biler tar plass, skaper mer kø, trenger parkering, spyr ut skadelig eksos, skaper støy, er dyre og fører til ulykker. Det er ikke en menneskerett å ha bil, men det er en menneskerett å ikke trenge å ha en bil.

Sørby sier også at vi må beskytte den urørte naturen mot stadig hytteutbygging, og at MDG vil verne natur på ordentlig og ivareta økosystemer.

– Vi kan ikke utrydde alle dyr vi ikke liker, skriver han, og sier at dyr har en grunnleggende egenverdi akkurat som mennesker har et menneskeverd.

Han mener også at en høyere kjøttpris er helt nødvendig, og at ulikheten i samfunnet ikke løses med reduserte klimaavgifter, men med skattepolitikk.

