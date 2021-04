annonse

annonse

De fleste som bor lenge i mottak er asylsøkere som har fått et endelig avslag og er pliktige til å forlate Norge.

– Dette er personer som ikke ønsker å returnere til hjemlandet frivillig, og der politiet mangler opplysninger om riktig identitet eller tillatelse fra hjemlandets myndigheter til å gjennomføre en tvangsretur, sier Gro Anna Persheim i UDI til NRK, og forteller at det er forskjellige grunner til at de nekter å reise hjem:

– Frykt for reaksjoner fra hjemlandet og frykt for å skuffe familien i hjemlandet er noen av hovedgrunnene til at de ikke reiser, i kombinasjon med et håp om å få opphold dersom de blir i Norge lenge nok.

annonse

Les også: Karin Andersen kjemper sin kamp for utviste asylsøkere, igjen

230 asylmottak har blitt lagt ned siden 2015, og nå er det rundt 20 igjen. Hå mottakssenter skal legges ned, og daglig leder Arne Risa Corneliussen sier at mange har bodd der lenge. En har holdt til der i over 20 år. Hun sier at det sliter på psyken, de har livet sitt på vent, og det er vanskelig og frustrerende.

– Det er jo en grunn til at de er på flukt. Det kan være at det er krig i hjemlandet, de er kanskje redde for hevn fra familie og det kan være skambelagt å reise hjem igjen. Mange kan heller ikke returneres, fordi de ikke har ID-papirer. Da ønsker ikke hjemlandet å ta dem imot igjen, sier Corneliussen, og føler at det er tungt at asylmottaket skal legges ned:

annonse

– Det er veldig trist. Vi er ni ansatte som må ut for å finne ny jobb. Samtidig har jeg forståelse for at UDI har overkapasitet i mottakssystemet, sier Corneliussen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474