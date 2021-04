annonse

For første gang i historien til Kinas marine (PLAN), har en destroyer av Type 055 tatt del i en hangarskipkampgruppe under maritime militære øvelser.

Nanchang, en Type 055 (Renhai)-klasse stealth-missil-destroyer, sluttet seg angivelig tidligere denne måneden til kampgruppen til hangarskipet Liaoning, og seilte gjennom Miyako-sundet sør for Okinawa og inn i Stillehavet.

Hangarskipgruppen startet deretter regelmessig planlagte militærøvelser i nærheten av Taiwan.

Ifølge forsvarspublikasjonen Janes, identifiserte styrker fra Japans selvforsvarsstyrke (JSDF) flere andre kinesiske krigsskip i kampgruppen – inkludert to destroyere i Type 052D (Luyang III)-klassen; én fregatt i Type 054A (Jiangkai) II)-klassen; og et hurtigpåfyllingsskip i Type 901 (Fuyu)-klassen.

Sjefskaptein Gao Xiucheng, en talsperson for PLAN, opplyste at hangarskipkampgruppen gjennomførte «rutinemessige» øvelser. PLANs maritime militærøvelser etterfulgte den amerikanske marinens (US Navy) utplassering av hangerskipkampgruppen Theodore Roosevelt i Sør-Kinahavet.

Nye krigsskip

Øvelsen markerte det første oppdraget til Type 055-destroyeren Nanchang. Med en vekt på mer enn 12.000 tonn, regnes PLANs nye klasse av krigsskip som verdens nest mektigste destroyer, etter US Navys DDG-1000 Zumwalt-klasse. Nanchang er den andre av 16 planlagte Type 055-destroyere som skal bygges for PLAN.

Den første i klassen, Lhasa, kom inn i tjeneste i mars. Seks andre utgaver holder nå på å bli ferdigkonstruert eller deltar allerede i sjøforsøk.

Nanchang er omtrent 590 fot langt og veier 12-13.000 tonn avhengig av last. Destroyeren er utstyrt med 112 vertikale missilrør og er i stand til å skyte en kombinasjon av overflate-til-luft-missiler (SAM), antiskipsmissiler, landangrepsmissiler og anti-ubåtmissiler. Våpenrepertoaret inkluderer angivelig HHQ-9 luft-raketter og YJ-18 og CJ-10 cruise missiler. YJ-18 har en rekkevidde på rundt 480 kilometer, mens CJ-10 – en kopi av Russlands Kh-55 – angivelig kan avlegge avstander på så mye som 1290 kilometer.

Eskorteskip

De kinesiske multi-oppdrags-destroyerne er konstruert med en kombinasjon av sensorer og våpen som antyder at de kan brukes til luftforsvar, samt anti-ubåt-krigføring (ASW). Destroyeren vil også fungere som hoved-eskorteskipet til kinesiske hangarskip fremover, som sannsynligvis er grunnen til at Nanchang tok del i PLANs nylige oppdrag.

– Type 055 er en betydelig forbedring i forhold til de foregående klassene av kinesiske destroyere, spesielt Type 052D, med en mye større våpennyttelast som gir enestående defensive og offensive evner til PLAN, fortalte Collin Koh, forsker ved S. Rajaratnam School of International Studies i Singapore, til South China Morning Post.

– I en kinesisk hangarskipkampgruppe, vil Type 055 trolig fungere som primæreskorter for hangarskipet, og være et nøkkelknutepunkt for flåtens luftforsvar og dens viktigste offensive kapasiteter, ved siden av hangarskipets egne kampfly, la han til.

Mens Type 055s blir klassifisert av PLAN som en destroyer, ville US Navy klassifisert krigsskipet som en krysser. Analytikere har derfor antydet at Type 055 kan fylle en lignende rolle som kryssere i Ticonderoga-klassen gjør i US Navy.

Det er sannsynlig at PLAN vil følge modellen til US Navy med tanke på komposisjonen av en hangarskipkampgruppe, hvor hver gruppe blir tildelt én enkelt Type 055. Krigsskipet vil da fungere som luftforsvarskommandøren for gruppen som koordinerer luft- og missilforsvar på vegne av hangarskipet og andre eskorteskip i kampgruppen.

De resterende kinesiske Type 055-destroyerne som ikke blir tildelt en hangarskipkampgruppe, kan i stedet fungere som flaggskipene i slagkraftige maritime kampgrupper.

