Det har kommet sterke reaksjoner etter at det ble klart at Iran tar plass i et FN-utvalg for kvinners rettigheter.

Iran er et teokrati, et diktatur som styres etter religiøse dogmer, der kvinner steines for utroskap og fengsles om de ikke bruker hijab. Derfor er reaksjonene sterke på at landet tar plass i et FN-utvalg for kvinners rettigheter. I Norge har politikere fra Frp og Sp reagert.

UN Watch har slått fast at fire vestlige land var med og stemte for at Iran skulle få plassen. Utenriksdepartementet vil imidlertid ikke si om Norge var et av dem.

Per Sandbergs kjæreste, Bahareh Letnes, som tidligere har måttet legge seg flat etter svært oppsiktsvekkende uttalelser om Iran og Israel, mener det blir helt feil av kritikerne å bare fokusere på kvinner når det kommer til Iran.

– På tross av 42 år med sanksjoner og konservativt styresett viser utviklingen i Iran etter revolusjonen at kvinners sosiale status har utviklet seg betydelig. Selv om det er en lang vei å gå for å oppnå det ønskede, er det langt fra rettferdig å ignorere denne utviklingen, sier Letnes til Nettavisen.

Fotballkamper

Hun påpeker blant annet at kvinner i Iran nå får lov til å delta som tilskuere på fotballkamper, selv om hun også vedgår at kvinners stilling på mange områder var bedre før den islamske revolusjonen i 1979.

– Men før revolusjonen manglet kvinner mange andre ting også – så kvinner har alltid manglet rettferdighet, hevder Letnes.

Kritisk til sanksjoner

Hun stiller seg dessuten helt uforstående til at liberale demokrater bruker sanksjoner overfor Iran.

– Sanksjoner mot Iran dominerer alt nå. Politikerne i Iran har ikke tid og ressurser til å store forandringer – det går veldig tregt på grunn av det. Med sanksjonene blir også de konservative prestene sterkere i posisjonen sin, sier Letnes.

Høyre-politiker Mahmoud Farahmand beskriver overfor Nettavisen Letnes’ utsagn som «helt på jordet», og avviser at det ikke er prestestyrets fortjeneste at Iran nå tillater kvinner på fotballkamper. Dette ble tvunget frem av det asiatiske fotballforbundet, påpeker han.

