Møte kommer til å bli arrangert til sommeren, og det planlegges også å invitere publikum.

Venstrepolitikere Yousuf Gilani har uttalt at brenning av koranen vil være et stopp for en dialog.

– Nå er det ikke sånn at vi lar dialogforumet diktere om vi skal brenne en koran, men det er heller ikke noe vi ser som vår primæroppgave. Vi er ute for å prate, ikke brenne koraner. Det er kun noe vi bruker som en represalie hvis offentlige myndigheter angriper rettighetene våre, sier Lars Thorsen til DRM24.

Han sier at SIAN kun har brent koranen en gang, og det etter over hundre demonstrasjoner.

– Vi ser at det er en voldsom redsel for at vi skal brenne en koran, og at folk går helt bananas om vi gjør det. Slik stemningen var i Drammen var det ikke særlig gunstig å brenne en koran, da hadde det antagelig eskalert enda mer.

Gilani på sin side sier at en faktabasert samtale kan skape en tilnærming rundt omstridte temaer gjennom opplysning.

– Når man er såpass på ytterkantene som man allerede er, er det ekstra viktig at man hører hva motparten ønsker å formidle og ikke bare skulle overbevise den andre om hvem som har mest rett. For oss er det viktigste å avkrefte hypoteser om islam og profeten, og de nyansene får man ikke ut i en debatt. Spørsmålet er om man ønsker å lære av hverandre, sier Gilani.

De har blitt enige om at dialogmøte skal avholdes i Oslo og de vil ha publikum tilstede. Men det har ennå ikke blitt enige om tema.

