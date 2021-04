annonse

SVs landsmøte går inn for selvbestemt abort til uke 22 av svangerskapet og sier nei til obligatorisk rådgiving, melder NTB.

Partiet vil også avskaffe abortnemndene.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier de nye formuleringene innebærer at retten til selvbestemt abort skal utvides helt frem til grensen for levedyktighet.

– Det skal fortsatt være ulovlig å ta abort hvis fosteret er levedyktig. Og det er ikke et uketall som avgjør levedyktighet. Det er en medisinsk vurdering, sier han til NTB.

– Men på prinsippet om at det er kvinnen som skal ha bestemmelsesretten, og at det ikke skal være noen fagfolk som bestemmer over kvinnens kropp, der er vi enige, sier han og legger til at det tas svært få aborter etter uke 18.

SV går inn for å innføre lovfestet rett til rådgivning ved abort, men at denne ikke skal være obligatorisk.

Samtidig vil de endre kriteriene for senabort i abortloven til veiledende prinsipper.

– Det som er viktig for oss, er at man har en rett til den oppfølgingen og informasjonen man har behov for selv. Men det å si at det skal være obligatorisk, er vi redd for at gjør at det oppleves som mindre støttende og mer fordømmende enn det er behov for, sier SU-leder Synnøve Kronen Snyen til NTB.

