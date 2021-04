annonse

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier det er nådd enighet i partiet om at kvinners rett til selvbestemt abort skal gjelde helt til grensa for levedyktighet.

– Vi er enige om at vi skal utvide bestemmelsesretten til kvinnen, selvbestemmelsen. Den skal utvides helt fram til levedyktighet. Det er det enighet om i partiet, sier Fylkesnes, skriver NTB.

Abortnemndene skal bort

– Det skal ikke være noen som tar den beslutningen for kvinnen. Det skal være kvinnen som har siste ord, sier Fylkesnes.

Uenighet om rådgivning

Uenigheten gjelder abort mellom uke 18 og uke 22. Et flertall i landsmøtets redaksjonskomité, som Fylkesnes har ledet, går inn for at det i denne perioden skal være obligatorisk veiledning. Et mindretall går inn for å droppe dette kravet.

I spørsmålet om vindkraft er uenigheten hvor restriktiv politikken for utbygging av vindkraft skal være.

