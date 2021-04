annonse

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan avviser president Joe Bidens anerkjennelse av massakrene på armenerne i 1915 som folkemord.

Lørdag ble USAs ambassadør kalt inn på teppet, skriver NTB.

Tyrkia avviser og fordømmer beslutningen til Joe Biden om hendelsene i 1915.

I Istanbul gater sto tyrkerne sammen i raseri mot USAs beslutning om å slutte seg til Armenia og andre land som mener at forfølgelsen av armenerne under første verdenskrig var et folkemord.

– Ord kan ikke endre eller omskrive historien. Vi vil ikke belæres av noen om vår egen historie, tvitret utenriksminister Mevlut Cavusoglu og beskyldte USA for å ha latt seg presse av radikale armenere og antityrkiske krefter.

Etter at ambassadør David Satterfield ble innkalt for å få den tyrkiske reaksjonen, skrev nyhetsbyrået Anadolu at Bidens beslutning har åpnet et sår som det blir vanskelig å helbrede.

Tyrkia har vedgått at 300.000 armenere kan ha mistet livet, men de har alltid avvist at det var et folkemord.

