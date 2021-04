annonse

annonse

I et sannhetssøkende demokrati er det svært viktig at alle stemmer blir hørt. Det gjelder også stemmer man ikke liker og stemmer fra mennesker utenfor det som er «mainstream». Derfor er ytringsfriheten en av de viktigste grunnpilarene vi har i vårt samfunn.

Mitt inntrykk er at «elitene» dessverre har så stort behov for mer makt at de anser det viktig å kneble alle stemmene til de som mener noe som går på tvers av det elitene mener fordi det truer elitenes posisjon. Jeg har alltid vært og vil alltid være en sterk tilhenger av å møte alle våre medmennesker med respekt, men ingen har gitt elitene rett til å bestemme hva det er greit og ikke greit å uttale. Det er friheter de har tatt seg. Man begynner dessverre å ane konturene av den mørke virkeligheten i George Orwells bok “1984”.

Paradoksalt nok har det som ofte omtales som «ytre venstre» og «ytre høyre» antakeligvis mer til felles med hverandre enn det de har til felles med «elitene». Ytterpunktene burde derfor heller gå sammen om å kjempe for å fjerne alle lover som innskrenker ytringsfriheten, samt gjøre det ulovlig for store sosiale medier som for eksempel Twitter og Facebook å sensurere folks meninger. Det er måten å gi prinsippet om ytringsfrihet det vernet som prinsippet fortjener.

annonse

At ytterpunktene kan samarbeide godt er det mange eksempler på. Bare husk den kraftfulle stemmen Gule Vester-bevegelsen klarte å skape etter et solid samarbeid mellom sosialkonservative og personer langt ut på venstresiden. For de som er interesserte i amerikansk politikk vil jeg også referere til konstruktive samtaler mellom sosialkonservative Tucker Carlson og venstresidens Jimmy Dore.

Et typisk «laissez faire»-argument om at det enkelte selskapet eier sin egen plattform og derfor må ha rett til å bestemme over sitt eget domene holder ikke. I dag har plattformer som Twitter og Faceboook blitt så viktige for det offentlige ordskiftet og for demokratiet for øvrig at disse selskapene må anses å ha en annen stilling enn andre selskaper.

Jeg ønsker ikke å gjøre meg til noen talsperson for de jeg anser å være «ytre høyre» (jeg mener riktignok at dette begrepet altfor ofte blir brukt for vidt), men jeg mener det er en markert forskjell på hvor mye sterkere ytringsfriheten står hos «ytre høyre» enn det den gjør hos «ytre venstre». Det er veldig synd, for jeg mener at fullstendig vern av ytringsfriheten alltid vil være til det mest positive for samfunnet som helhet.

annonse

Ytringsfriheten er kanskje spesielt positiv for de som blir utdefinert fra samfunnet av «elitene».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474