annonse

annonse

Alle snakker om Bitcoin, men den har blitt for dyr. Dogecoin kan være fremtiden.

Jeg har blitt en kryptovalutaeier, og det er gøy å se at de stiger hundre prosent over natten. Men det er ikke like spennende å se at de faller neste dag.

Det er egentlig en tilfeldighet at jeg kom inn i cryptoverdenen. Jeg har hytte på en øy uten biler, der en må sykle for å komme seg frem. Der er det en nabo som spiller så høyt at taksteinene faller av. Han hevder også at menneskeskapte klimaendringer er et skalkeskjul for å øke avgifter. Denne mannen kom på døren min med en svett pannelugg og røde øyne. Han ville ha en pose øl, men han hadde ikke penger og sa jeg kunne få fem tusen Dogecoins.

annonse

Les også: Bitcoin faller kraftig – ned 10 prosent siste døgn

Dogecoin ble skapt av ingeniørene Billy Marcs og Jackson Palmer i 2013, og skulle være et «morsomt» tilskudd til mer kjente bitcoin. De var ikke verdt filla. Men jeg lot ikke det komme i veien for et godt naboskap. Tiden gikk, som den pleier å gå. Brått tok denne naboen kontakt og informere meg om de at hadde gått opp flere hundre prosent. Årsaken var at Teslasjefen Elon Musk hadde sagt noe.

Dogecoin is the people’s crypto — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021



Da jeg plutselig veldig interessert og fulgte med helt til de gikk ned. Tiden gikk, og så tok han kontakt igjen. Elon Musk var på Twitter igjen. Min papirformue hadde gått opp til to tusen dollar.

annonse

Dere kan nok kalle meg en drømmer, men selv i norsk gammelmedia kommer de med kursmanipulerende nyheter, så er det bare å lene seg bak i stolen og tvinne tommeltotter. E24 skriver følgende om min kommende papirformue:

– Musk-favoritten dogecoin sammenlignes med Gamestop Dogecoin ble skapt som en spøk, men stadig flere kaster seg på Musk-favoritten. Nå er kryptovalutaen verdt over 34 milliarder dollar og sammenlignes med Gamestop-bevegelsen.

Jeg hadde en inngang på langt under en cent per stykk, en stund var de priset til nær femti cent, men nå har de dessverre landet på litt under tretti. Det er pene penger det også, men jeg har is i magen, og venter til de kommer over tusen dollar. Bare litt mer fra Musk så kan det bli en fin julegave.

Det må opplyses om at skribenten sitter med 5000 Dogecoins.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse