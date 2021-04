annonse

Totalt har 3083 kvinner søkte seg inn på de ulike journalistikkstudiene, sammenlignet med 1600 menn.

Selv om det har aldri vært flere som søker seg inn på høyere utdanning, opplever journalistutdanningene en liten nedgang, skriver M24.

Universitas redaktør, Pernille Solheim mener trenden er økende.

– Det virker som om at skjevheten blir verre for hvert år som går, sier redaktøren om kjønnsbalansen i studentavisen.

Nyhetsredaktør i Vårt Land og leder for Medienettverket, Veslemøy Østrem, mener det er betenkelig at etter noen år i bransjen, er det et flertall menn som finnes i bransjen.

– Noe går galt på veien fram til fast jobb. Min bekymring ligger i at kvinner er mer sårbare for midlertidighet enn det menn er, særlig i den fasen man ønsker å etablere familie, sier Østrem og fortsetter:

– Jeg tror også en del kvinner opplever at kulturen på enkelte arbeidsplasser fortsatt er litt «gubbete» og at det kanskje kan være vel så interessant å gå andre steder med den journalistkompetansen man har tilegnet seg.

Østrem mener det er naturlig at det er flere kvinner enn menn som søker og peker på at det nå er viktig å få med seg den flerkulturelle kompetansen også.

– Jeg tenker det er naturlig at det er flere kvinner på journalistikkstudiet når vi vet at flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Det er kvalifikasjoner og bakgrunn som mediebransjen trenger, svarer Østrem og legger til:

– Rekrutteringsmessig så kommer vi ikke til å få problemer med å utjevne de mangfoldsforskjellene vi har knyttet til kjønn. Nå må vi jobbet skikkelig med flerkulturell kompetanse.

Pernille Solheim mener journalistbransjen fort kan bli noe som har en overvekt av kvinner i fremtiden.

– Jeg har problemer med å se for meg noe annet, for det er såpass få menn på journalistikkutdanningen. Samtidig er det vanskelig å spå, og det er en beintøff bransje som ikke legger særlig godt til rette for å etablere familie, sier Solheim og legger til:

– Men det er ikke tvil: interessen er der, så er det opp til bransjen å klare å holde på kvinnene.

