Fremskrittspartiets Jon Helgheim er kritisk til påstander fagfolk kommer med i forbindelse med koronasmitte blant innvandrere.

Helgheim mener det er svært problematisk at et høykompetent panel skriver et innlegg som ser bort fra den forskningen vi allerede har på feltet.

– Innlegget antyder sterkt sosial ulikhet som årsak til overrepresentasjonen, selv om all tilgjengelig kunnskap tilsier noe annet, skriver Helgheim i Aftenposten.

Folkehelseinstituttets (FHI) kom med en rapport i 2020 som viste at faktorer som bosted og yrke har liten betydning. 15. april kom FHI med en rapport som viser at betydningen av yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt er en ubetydelig faktor for smittespredning blant innvandrere.

– Alikevel så stiller Bushra Ishaq opp på Dagsrevyen 4. februar og forklare høy smitte blant innvandrere med deres typiske yrker, stikk i strid med hva forskningen sier, skriver Helgheim.

Den profilerte Frp-politikeren mener det er alvorlig når fagpersonell bedriver ren synsing.

– Det er alvorlig nok at mange fagpersoner gjennom pandemien har konkludert med årsaker til høy smitte blant innvandrere som bare har vært basert på ren synsing. Enda mer alvorlig er det at de fortsetter å fremheve denne synsingen etter at forskningen langt på vei har tilbakevist det, skriver han.

Drammenseren avslutter med en kraftig påstand rettet mot alle politisk korrekte fagpersoner.

– Det er ingen edel handling når fagpersoner aktivt leter etter feil svar for å unngå stigmatisering. Resultatet av det kan være at enda flere innvandrere blir alvorlig syke og døde, skriver Helgheim.

