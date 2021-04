annonse

Det hevder rådsleder i Norsk Kulturråd, Lars Petter Hagen. Han ser ingen nytte i en debatt med Sløseriombudsmannen.

Norsk Kulturråd har 128 ansatte og et budsjett på 1,2 milliarder kroner årlig som deles ut til kunst og kultur. Av yrke er Hagen komponist og er utdannet ved Norges musikkhøgskole. Han har komponert blant annet instrumentalmusikk, elektroakustiske verker samt musikk for film og teater.

– Den kunstneriske ytringsfriheten er i øyeblikket godt ivaretatt i Norge, men det er liten grunn til å ta dette for gitt. En ny rapport fra Fritt Ord viser at mange kunstnere i dag føler at deres kunstneriske frihet er under sterkere press enn for få år siden. Det gjelder i særklasse scenekunstnere, skriver rådsleder Hagen i Aftenposten.

– Kunsten trenger kritisk refleksjon og debatt, og de fleste kunstnere er vant til både uenighet og motstand. Men når kunstnere blir møtt med trusler på grunn av sitt arbeid, handler det hverken om kritikk eller debatt, men om hets og trakassering.

Komponisten mener at Sløseriombudsmannen ikke bedriver kulturdebatt. Han fremstiller sitt prosjekt som folkeopplysning, men det er det motsatte, sier rådslederen i Kulturrådet, Sløseriombudsmannen driver med manipulering av informasjon for å fremme sitt eget politiske budskap.

– I Norge er det bred oppslutning om offentlig støtte til kunst og kultur, påstår han.

– Jeg mener det er en styrke ved Kulturrådet at det gis tilskudd til prosjekter og kunstnerskap med svært ulike uttrykk og standpunkter. Kulturrådet skal forsvare kunst- og kulturuttrykk som frie ytringer, og vi har hverken som oppgave eller som mål å sørge for at alle er enige.

