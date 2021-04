annonse

annonse

Koronastengte grenser gjør at norske bønder mangler arbeidskraft.

Jordbærprodusentene sliter med å få inn arbeidskraften de trenger til å plukke bærene, og nordmenn gidder ikke ta jobben, skriver Drammens Tidende.

– Jeg har forsøkt å få tak i norske arbeidere, men det er få som har meldt seg. Hvis jeg ikke får tak i flere, så har jeg så få plukkere at da tror jeg at jeg ikke gidder å plukke i år, sier jordbærprodusent Einar Glesne.

annonse

Flere bønder vurderer nå å droppe jordbærsesongen.

– De norske er her kanskje i tre, fire dager, og så sier de at jobben er for hard så de gidder ikke mer og slutter. De får penger fra Nav likevel. De utenlandske er her for å få penger, og tjener godt dersom de er effektive, sier Glesne.

Nav på sin side mener akkordlønn for å plukke jordbær er hovedårsaken til at nordmenn ikke gidder å plukke.

annonse

– I noen tilfeller kan dagpengene være høyere enn lønnen nye ansatte vil få fra matprodusentene. Sluttlønna er da avhengig av hvor mye du produserer. Ikke alle klarer å produsere nok til at de når opp til minimumslønn eller nivået de vil ha på dagpenger, sier Ingar Heum, avdelingsdirektør for tjenesteutvikling i Nav Vestre Viken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474