annonse

annonse

Resett har mottatt en donasjon på 30.000 som er øremerket utsendelse av boken Knefall: Hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten.

Vedkommende, som ønsker å være anonym, skriver:

– Jeg har nettopp lest «Knefall» og vil gratulere med en allsidig og ypperlig fremstilling! Samtidig er det deprimerende å få presentert svart på hvitt hvor langt ut på skråplanet vi er kommet. Din bok kan bidra til at flere forstår alvoret i situasjonen.

annonse

– Når det gjelder «Knefall», kan jeg tenke meg å yte et tilskudd på kr. 30.000,- til gratis utdeling av boken til personer og organisasjoner som du utpeker (kanskje til en del ”rikinger”).

Settes i verk

Etter dialog med den sjenerøse giveren har vi blitt enige om å dele den ut til et utvalg av Norges 100 rikeste personer, pluss et utvalg stortingspolitikere, ungdomspartier, biskoper, redaktører, ordførere og forskere – samt at Resetts lesere kan komme med forslag til verdige mottakere. Benytt gjerne kommentarfeltet under denne saken eller send forslag til [email protected]

annonse

Min kamp for frihet

Siden initiativet først er på bordet, lanserer vi også ideen om å gjøre noe tilsvarende med Shurika Hansens bok Min kamp for frihet – og kjærlighet til Norge. En leser har skrevet om Shurikas bok at den «burde vært pensum i skolen». Noe vi har lyst til er derfor å sende «Min kamp for frihet» til bibliotekene på norske videregående skoler og ungdomsskoler. Det kan være mange unge som kan la seg inspirere av den frigjøringsreisen Shurika har gjort fra hun ble født i Mogadishu.

Og boken hennes har fått særdeles gode tilbakemeldinger. Flere unge innvandrerjenter har også kontaktet Shurika etter å ha lånt boken på offentlige bibliotek.

Hvis dere kunne tenke dere å bidra til å dele ut «Min kamp for frihet» til norske skoler og andre som kunne ha nytte av en bok som hovedstrømsmediene ikke overraskende har fortiet, kan dere benytte Resetts kontonummer 1506.05.63753.

Send oss gjerne også en epost med informasjon om at dere har donert til formålet, enten til [email protected] eller (og) [email protected]

Hvis dere har spesifikke ønsker om hvem som skal være mottakere, det være seg moskeer, norske politikere og redaktører, skriv det gjerne i eposten til oss.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse