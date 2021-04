annonse

SV vil utvide selvbestemt abort til uke 22.

Med et klart flertall stemte SVs landsmøte for selvbestemt abort fram til uke 22 i svangerskapet.

SV-leder Audun Lysbakken var fornøyd etter vedaket og kalte det en «nødvendig modernisering av abortloven».

– Vi overfører makten fra nemnd til kvinnen selv. Og det mener jeg er riktig. Nemndsystemet er utdatert og har utspilt sin rolle, sier han til NRK.

Rødgrønn regjering

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, skriver i en ny kommentar at vedktaket fra SV er drøyt. I et nytt intervju med NRK tror hun at aborloven blir endret hvis det blir ny rødgrønn regjering.

– I hvert fall 18 uker tror jeg. Arbeiderpartiet vedtok forrige helg å gå inn for 18 uker selvbestemt abort. Det blir nok ikke 22 uker. Men det er ingen tvil om at det blir endringer i abortloven hvis det blir regjeringsskifte.

Skartveit kaller norsk abortlov for en av verdens beste, fordi man har gradert kvinnens selvbestemmelse, så den er stor i begynnelsen, men gradvis svekkes i takt med at fosteret får større vern.

– Hårreisende

Redaktør for livsstilmagasinet Xstra.no, Shurika Hansen, reagerer sterkt på vedtaket.

I et nytt innlegg på Facebook kaller hun abort-vedtaket for groteskt.

– Jeg er selvsagt for fullt likestilling, selvbestemt abort og kvinnekampen. Det jeg derimot mener nå er grotesk og hårreisende er abort i uke 22. Som mor til premturbarn, vet jeg så inderlig hvor vondt det er å se liten kropp kjempe for å leve. Så skal man ta dette valget for fosteret som bare er uker unna mulighet til å leve?

– Dette er ikke kvinnekamp, men velgerfrieri fra et parti som ikke eier medfølelse i sin politikk. kvinnes rett til å bestemme over egen kropp stopper rett ved fosterets rett til å leve!, skriver hun.

NRK har vært i kontakt med Audun Lysbakken som ikke ser noen problemer med at kvinner kan avlive fosteret i uke 22. Han tror ikke at dette vil føre til flere aborter.

– Erfaringene fra en rekke land i Europa er at lengden på selvbestemmelsen ikke er det som avgjør hvor mange aborter som tas, eller når de tas. Dette er et spørsmål om makten over beslutningen, mener Lysbakken.

