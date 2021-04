annonse

– Vår erfaring er at det i enkelte miljøer er behov for oppklaringer rundt smittevernrutiner og det er skepsis til å la seg vaksinere.

Trangboddhet har vært pekt på som den viktigste grunnen til at mange smittes i bydeler som Stovner, der det er flertall beboere med innvandrerbakgrunn. Men i et brev fra Stovner Frivillighetssentral som drives av Kirkens Bymisjon til bydelsoverlegen i samme bydel slås det alarm om vaksineskepsis i innvandrermiløjer. Det fremgår av dokumenter Resett har fåttt innsyn i.

Dette skjedde etter erfaringer fra informasjonsstand om covid-19 utenfor frivillighetssentralen og på Stovner senter, hvor ansatte og frivillige med språkkompetanse på somali, urdu og arabisk har bidratt med informasjon om viruset.

– Vår erfaring er at det i enkelte miljøer er behov for oppklaringer rundt smittevernrutiner og det er skepsis til å la seg vaksinere, heter det i brevet, hvor det fremgår at en imam ved en lokal moské har bedt Bymisjonen arrangere et informasjonsmøte.

Problemet skal ha vært størst blant innvandrerkvinner, fremgår det av brevet.

Ønsket samling

Her ønsket man samle kvinner som er nøkkelpersoner inn i det pakistanske, somaliske, eritreiske og tyrkiske miljøet i bydelen.

Frivillighetssentralen fikk ikke tillatelse til dette på grunn av de strenge tiltakene som i mars ble innført i kommunen.

Høyest andel

Stovner bydel er en av bydelen i Oslo med høyest andel innvandrere og høyest andel smittede av coronaviruset.

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser også at sosioøkonomiske forskjeller i liten grad kan forklarer hvorfor smitten og innleggelser av innvandrere er større enn befolkningen ellers.

