Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland filmet husene til navngitte personer og hang dem ut som rasister i stykket «Ways of Seeing». Nå er hun sint på Sløseriombudsmannen.

– Å fremme mobbing som en legitim metode for debatt, er problematisk – ikke bare for kunstfeltet, men for det norske samfunnet som helhet, fordi det både er invaderende og bidrar til ydmykelse og innskrenkede ytringsrom. Ingen kunstnere skal måtte oppleve at å «håndtere hat» er den nye normalen, skriver Sibué-Birkeland i Dagbladet, og hevder at Sløseriombudsmannen angriper kunstnere:

– For å peke på hvordan skattepenger blir misbrukt, velger Sløseriombudsmannen å angripe enkeltkunstnere i det frie scenekunstfeltet. Dette har pågått i flere år, og det er kritikkverdig.

Teatersjefen på Black Box mener at Sløseriombudsmannens innlegg ikke eksplisitt oppfordrer til hat, men de provoserer frem trakassering og hatefulle ytringer.

– De mest provoserte av følgerne, klikker seg videre inn på kunstnernes sosiale medieprofiler, hvor de håner og iblant truer dem. Det utløser en kjedereaksjon som forsterker maktstrukturer: Den dominerende gruppen mot den dominerte enkeltpersonen.

Hun sier at Sløseriombudsmannen kun viser en liten del av kunsten, og at det skaper et skjevt bilde av hvor skattepengene har endt opp.

– Den ideologiske debatten ligger i retorikken – for ved å gjenta og insistere på fortellinger som at «kunstnere driver med sløseri», kan disse definisjonene bli normalisert.

Det Sløseriombudsmannen driver med er typisk for populistisk retorikk: Å forenkle og polarisere, og å henge folk offentlig ut til tørk, skriver teatersjefen, og sier at Sløseriombudsmannen har jobbet i privat næringsliv, og at han også er med i partiet Liberalistene.

– Partiprogrammet deres er tydelig: De arbeider for en minimumsstat, vil redusere skatter og avgifter, og deler et ønske med høyrepolitikere om å bygge ned offentlig sektor, skriver hun, og legger til at norsk kulturpolitikk har skapt et levende kulturfelt og profilerte kunstnere som blomstrer både i Norge og i utlandet.

