Påtalemyndigheten ber om 17 og 18 års fengsel for de to som er tiltalt for drap og ran av Dan Eivind Lid i oktober i fjor.

– Retten må vektlegge at drapet er gjort for å skjule en annen forbrytelse, det grove ranet. Det er også skjerpende at drapet er begått av flere i fellesskap, sa aktor Morten Formo i retten, ifølge Fædrelandsvennen.

Han la ned påstand om fengsel i 17 år for 46-åringen og 18 års fengsel for 55-åringen som er tiltalt for både drap og grovt ran.

Aktor ba samtidig om ni års fengsel for den tredje tiltalte i saken. Den 36 år gamle mannen er kun tiltalt for grovt ran.

Godt planlagt

Det var på ettermiddagen 3. oktober i fjor at Sian-aktivisten Dan Eivind Lid ble funnet død i sitt hjem i Suldalen i Kristiansand. Det gikk over to uker før de tre tiltalte ble pågrepet av politiet.

Påtalemyndigheten mener at han ble drept natt til 3. oktober etter at han ble utsatt for omfattende vold av de to drapstiltalte. Lid døde av kvelning. Påtalemyndigheten mener at drapet skjedde i forbindelse med at de tre skulle rane Lid, og at det hele var godt planlagt.

Ifølge aktor Leif Aleksandersen hadde 36-åringen en uke før drapet fått vite at Lid hadde fått igjen 168.000 kroner på skatten og at Lid skal ha kjøpt en større mengde amfetamin.

– Utsatt for grov vold

Det er funnet fotavtrykk fra de to drapstiltalte i leiligheten.

– De tok seg inn i leiligheten, hvor Lid ble utsatt for grov vold. Før de reiste fra stedet, tok de med seg en større mengde amfetamin og et ukjent pengebeløp, sa aktor Aleksandersen.

